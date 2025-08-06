Бенфика стартует в квалификации Лиги чемпионов. Сыграет ли Трубин?

6 августа состоится первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Ницца и Бенфика.

Встреча пройдет на стадионе Альянц Ривьера в Ницце. Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

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Украинский вратарь Анатолий Трубин выйдет в стартовом составе орлов на эту встречу.

Стартовые составы на матч Ницца – Бенфика: