Бенфика стартует в квалификации Лиги чемпионов. Сыграет ли Трубин?
Игра начнется в 22:00 по киевскому времени
6 августа состоится первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Ницца и Бенфика.
Встреча пройдет на стадионе Альянц Ривьера в Ницце. Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
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Украинский вратарь Анатолий Трубин выйдет в стартовом составе орлов на эту встречу.
Стартовые составы на матч Ницца – Бенфика:
Notre premier 𝐗𝐈 de la saison. 🇪🇺#ogcnslb pic.twitter.com/PWlQOC4EUj— OGC Nice (@ogcnice) August 6, 2025
1️⃣1️⃣ 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟!#OGCNSLB • #UCL pic.twitter.com/PuEdMT71X3— SL Benfica (@SLBenfica) August 6, 2025
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