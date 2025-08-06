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  4. Бенфика стартует в квалификации Лиги чемпионов. Сыграет ли Трубин?
Лига чемпионов
06 августа 2025, 21:14 |
185
0

Бенфика стартует в квалификации Лиги чемпионов. Сыграет ли Трубин?

Игра начнется в 22:00 по киевскому времени

06 августа 2025, 21:14 |
185
0
Бенфика стартует в квалификации Лиги чемпионов. Сыграет ли Трубин?
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

6 августа состоится первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Ницца и Бенфика.

Встреча пройдет на стадионе Альянц Ривьера в Ницце. Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский вратарь Анатолий Трубин выйдет в стартовом составе орлов на эту встречу.

Стартовые составы на матч Ницца – Бенфика:

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Бенфика Ницца Лига чемпионов Анатолий Трубин стартовые составы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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