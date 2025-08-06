Сыграет ли Довбик? Назван стартовый состав Ромы на матч с Астон Виллой
Товарищеская встреча пройдет 6 августа в 21:30 в английском Уолсолле
6 августа в 21:30 в английском городе Уолсолл состоится товарищеский матч между командами Астон Вилла и Рома.
Для обеих команд это важная проверка сил перед стартом нового сезона.
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В основном из состава волков выйдет украинский нападающий Артем Довбик.
Астон Вилла является представителем Английской Премьер-лиги, а римская команда стабильно занимает высокие места в серии A.
Стартовые составы на товарищеский матч Ромы с Астон Виллой
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