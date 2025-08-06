Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сыграет ли Довбик? Назван стартовый состав Ромы на матч с Астон Виллой
Италия
06 августа 2025, 21:03 | Обновлено 06 августа 2025, 21:13
470
0

Сыграет ли Довбик? Назван стартовый состав Ромы на матч с Астон Виллой

Товарищеская встреча пройдет 6 августа в 21:30 в английском Уолсолле

06 августа 2025, 21:03 | Обновлено 06 августа 2025, 21:13
470
0
Сыграет ли Довбик? Назван стартовый состав Ромы на матч с Астон Виллой
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

6 августа в 21:30 в английском городе Уолсолл состоится товарищеский матч между командами Астон Вилла и Рома.

Для обеих команд это важная проверка сил перед стартом нового сезона.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В основном из состава волков выйдет украинский нападающий Артем Довбик.

Астон Вилла является представителем Английской Премьер-лиги, а римская команда стабильно занимает высокие места в серии A.

Стартовые составы на товарищеский матч Ромы с Астон Виллой

По теме:
Участник последнего чемпионата мира согласился провести матч с россией
У Ромы возникли проблемы из-за Довбика. Украинца хотел купить Атлетико
Байер – Пиза – 3:0. Забивали в первом тайме. Видео голов и обзор матча
Астон Вилла Рома Рим товарищеские матчи Артем Довбик стартовые составы Уолсолл
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
Бокс | 06 августа 2025, 05:08 4
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»

Бывший чемпион советует Александру уйти из бокса

Шовковский просчитался с Пафосом. Почему Динамо проиграло киприотам
Футбол | 06 августа 2025, 11:58 128
Шовковский просчитался с Пафосом. Почему Динамо проиграло киприотам
Шовковский просчитался с Пафосом. Почему Динамо проиграло киприотам

Алексей Сливченко считает, что киевляне плохо проанализировали стилистику игры соперника

Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
Футбол | 05.08.2025, 22:58
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
РБ Зальцбург – Брюгге. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 06.08.2025, 19:40
РБ Зальцбург – Брюгге. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
РБ Зальцбург – Брюгге. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Панатинаикос – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 06.08.2025, 19:44
Панатинаикос – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Панатинаикос – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
06.08.2025, 09:15 3
Бокс
Аль-Шейх анонсировал большой сюрприз после реванша Усик – Дюбуа
Аль-Шейх анонсировал большой сюрприз после реванша Усик – Дюбуа
05.08.2025, 01:00
Бокс
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
05.08.2025, 19:35 37
Футбол
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
06.08.2025, 11:17
Футбол
Защитника Кудровки забрали в ТЦК
Защитника Кудровки забрали в ТЦК
05.08.2025, 21:33 6
Футбол
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
06.08.2025, 04:01 26
Теннис
Определена первая полуфинальная пара большого турнира WTA 1000 в Монреале
Определена первая полуфинальная пара большого турнира WTA 1000 в Монреале
05.08.2025, 05:10
Теннис
Гасперини выбрал стартового нападающего Ромы на следующий сезон
Гасперини выбрал стартового нападающего Ромы на следующий сезон
04.08.2025, 20:12 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем