Сыграет ли Довбик? Назван стартовый состав Ромы на матч с Астон Виллой

6 августа в 21:30 в английском городе Уолсолл состоится товарищеский матч между командами Астон Вилла и Рома.

Для обеих команд это важная проверка сил перед стартом нового сезона.

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В основном из состава волков выйдет украинский нападающий Артем Довбик.

Астон Вилла является представителем Английской Премьер-лиги, а римская команда стабильно занимает высокие места в серии A.

Стартовые составы на товарищеский матч Ромы с Астон Виллой