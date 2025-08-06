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  4. «Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
Украина. Премьер лига
06 августа 2025, 20:52 |
3313
2

«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец

Футболист скончался 6 августа 2025 года

06 августа 2025, 20:52 |
3313
2
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
ФК Заря. Владимир Белоцерковец

6 августа луганская «Заря» сообщила о неожиданной смерти 25-летнего вингера команды Владимира Белоцерковца.

Причину трагедии молодого футболиста «Заря» не сообщает.

Детали трагической смерти молодого футболиста сообщил украинский журналист Игорь Бурбас.

«Вряд ли эта трагедия будет иметь официальное объяснение. И мы точно не узнаем истинную правду. Ее футболист «Зари» навсегда унес с собой в лучший мир.

Однако есть неофициальная информация. И вот, насколько мне известно, Белоцерковца нашли под окном высотки. Жил он якобы на 18 этаже. Погиб ли он своей смертью, ответ даст только следствие. Однако команде ситуацию объяснили так, что это «выбор самого футболиста». Если дословно.

Как бы то ни было, не только «Заря», но и весь украинский футбол потерял талантливого игрока. Он только что восстановился после травмы и уже тренировался в общей группе. Однако какие-то вещи, вероятно, остались за пределами рабочего процесса. О них мы уже не узнаем. К сожалению, это страшная трагедия», – отметил журналист.

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смерть чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Владимир Белоцерковец
Дмитрий Олейник Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 2
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Boodya
Я не думаю, що коректно з боку Бурбаса висвітлювати таку інформацію
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+3
Lulinnha
Жуть...
Сейчас в такое время когда жизнь дороже всего и тут такой не нужный поступок...
В этом мире тяжело некоторые вещи понять... 
R.I.P
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0
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