Александрия оформила самый дорогой трансфер в истории
Хуан Альвина Безерра перешел в «Замалек»
22-летний бразильский хавбек «Александрии» Хуан Альвина Безерра покинул клуб.
По информации ТаТоТаке, серебряный призер УПЛ финализировал продажу Хуана Безерры. Бразилец продолжит карьеру в «Замалеке». Африканский клуб заплатил за 22-летнего вингера 2 млн долларов. Срок контракта – 4 года.
Этот выходной трансфер стал самым дорогим в истории «Александрии». До этого рекорд принадлежал Александру Мартынюку, который этим летом за 1,5 млн евро пополнил ряды «Металлиста 1925».
В сезоне 2024/25 Хуан Альвина Безерра провел 26 матчей на клубном уровне, отличившись 6 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Ранее Хуан Безерра отказался переходить в «Арис».
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