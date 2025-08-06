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  4. Александрия оформила самый дорогой трансфер в истории
Украина. Премьер лига
06 августа 2025, 19:39 |
1257
2

Александрия оформила самый дорогой трансфер в истории

Хуан Альвина Безерра перешел в «Замалек»

06 августа 2025, 19:39 |
1257
2
Александрия оформила самый дорогой трансфер в истории
ФК Александрия. Хуан Альвина Безерра

22-летний бразильский хавбек «Александрии» Хуан Альвина Безерра покинул клуб.

По информации ТаТоТаке, серебряный призер УПЛ финализировал продажу Хуана Безерры. Бразилец продолжит карьеру в «Замалеке». Африканский клуб заплатил за 22-летнего вингера 2 млн долларов. Срок контракта – 4 года.

Этот выходной трансфер стал самым дорогим в истории «Александрии». До этого рекорд принадлежал Александру Мартынюку, который этим летом за 1,5 млн евро пополнил ряды «Металлиста 1925».

В сезоне 2024/25 Хуан Альвина Безерра провел 26 матчей на клубном уровне, отличившись 6 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Ранее Хуан Безерра отказался переходить в «Арис».

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трансферы Замалек Александрия чемпионат Египта по футболу трансферы УПЛ Хуан Альвина Безерра
Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 2
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monakh
за сколько он пришел?
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0
Arera
Этих денег хватит чтобы не вылететь из УПЛ??
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-1
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