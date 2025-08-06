Александрия оформила самый дорогой трансфер в истории

22-летний бразильский хавбек «Александрии» Хуан Альвина Безерра покинул клуб.

По информации ТаТоТаке, серебряный призер УПЛ финализировал продажу Хуана Безерры. Бразилец продолжит карьеру в «Замалеке». Африканский клуб заплатил за 22-летнего вингера 2 млн долларов. Срок контракта – 4 года.

Этот выходной трансфер стал самым дорогим в истории «Александрии». До этого рекорд принадлежал Александру Мартынюку, который этим летом за 1,5 млн евро пополнил ряды «Металлиста 1925».

В сезоне 2024/25 Хуан Альвина Безерра провел 26 матчей на клубном уровне, отличившись 6 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Ранее Хуан Безерра отказался переходить в «Арис».