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  4. Вячеслав ФРИДМАН: «Здесь кто-то просто решил попиариться»
Украина. Премьер лига
06 августа 2025, 23:01 |
497
0

Вячеслав ФРИДМАН: «Здесь кто-то просто решил попиариться»

Бывший коммерческий директор «Днепра-1» объяснил, почему не верит в «Днепр 1918»

06 августа 2025, 23:01 |
497
0
Вячеслав ФРИДМАН: «Здесь кто-то просто решил попиариться»
Вячеслав Фридман

Бывший коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман в эксклюзивном интервью для Sport.ua объяснил, почему не верит в создание нового футбольного клуба «Днепр 1918»:

«Должна была быть какая-то понятная публичная позиция – где они собираются играть, где базироваться, какие средства должны потратить, когда будут подавать заявку на участие в турнирах любителей.

А здесь – ничего. К сожалению, информация разошлась очень быстро, как горячие пирожки по интернет-сайтам. Все серьезные СМИ очень быстро это опубликовали. Люди мне сами писали, присылали сообщения, спрашивали, что это.

Это дало надежду днепровским болельщикам, а их не хочется обманывать. Если это серьезный проект – тогда, конечно, в городе должен быть футбол, зрители на трибунах, команда, за которую болеют. А здесь кто-то просто решил попиариться – и получилось то, что получилось. Надо во всем разобраться и, безусловно, опровергнуть эту информацию».

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чемпионат Украины по футболу Вячеслав Фридман Днепр 1918
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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