Вячеслав ФРИДМАН: «Здесь кто-то просто решил попиариться»

Бывший коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман в эксклюзивном интервью для Sport.ua объяснил, почему не верит в создание нового футбольного клуба «Днепр 1918»:

«Должна была быть какая-то понятная публичная позиция – где они собираются играть, где базироваться, какие средства должны потратить, когда будут подавать заявку на участие в турнирах любителей.

А здесь – ничего. К сожалению, информация разошлась очень быстро, как горячие пирожки по интернет-сайтам. Все серьезные СМИ очень быстро это опубликовали. Люди мне сами писали, присылали сообщения, спрашивали, что это.

Это дало надежду днепровским болельщикам, а их не хочется обманывать. Если это серьезный проект – тогда, конечно, в городе должен быть футбол, зрители на трибунах, команда, за которую болеют. А здесь кто-то просто решил попиариться – и получилось то, что получилось. Надо во всем разобраться и, безусловно, опровергнуть эту информацию».