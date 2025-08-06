Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФРИДМАН – о Днепре 1918: «Он мог назваться хоть Ахметовым, хоть Суркисом»
Украина. Премьер лига
06 августа 2025, 19:31 | Обновлено 06 августа 2025, 19:32
453
1

ФРИДМАН – о Днепре 1918: «Он мог назваться хоть Ахметовым, хоть Суркисом»

Бывший коммерческий директор «Днепра-1» скептически относится к новому клубу

06 августа 2025, 19:31 | Обновлено 06 августа 2025, 19:32
453
1
ФРИДМАН – о Днепре 1918: «Он мог назваться хоть Ахметовым, хоть Суркисом»
Вячеслав Фридман

Бывший коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман в эксклюзивном интервью для Sport.ua отреагировал на создание нового футбольного клуба «Днепр 1918» и его инвестора Антона Ахметова:

«У меня это сразу вызвало негативные эмоции, потому что мы не знаем такого человека. В принципе, все, кто может создать более-менее профессиональный клуб в Днепре, – их фамилии на слуху. Это люди, которые готовы вкладывать деньги.

Во-вторых, фамилия – футбольная. Он мог назвать себя хоть Ахметовым, хоть Суркисом, хоть Буткевичем, хоть Ярославским, но как-то сразу закралось подозрение, что здесь что-то не так.

Создана какая-то компания с уставным фондом в 10 тысяч гривен, ООО с названием Футбольный клуб «Днепр 1918». Но это название ни о чем не говорит. Нет никаких действий. А должны быть конкретные шаги, организационные моменты, о которых должны знать люди».

По теме:
В чем проблема созданного Днепра 1918? Мнение медийных лиц футбола Днепра
«Потеря для футбола». Реакция Полесья на смерть Белоцерковца
ФОТО. Карпаты провели обновление легендарного стадиона
Вячеслав Фридман Антон Ахметов Днепр 1918 чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Футбол | 06 августа 2025, 08:48 25
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ

Киевляне проиграли 0:1

Александрия оформила самый дорогой трансфер в истории
Футбол | 06 августа 2025, 19:39 1
Александрия оформила самый дорогой трансфер в истории
Александрия оформила самый дорогой трансфер в истории

Хуан Альвина Безерра перешел в «Замалек»

Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
Бокс | 06.08.2025, 05:08
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
Теннис | 06.08.2025, 04:01
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
Панатинаикос – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 06.08.2025, 19:44
Панатинаикос – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Панатинаикос – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
Я спеціально в ChatGPT запитав чи Ахметов це єврейська фамілія, він відповів - Ні.
Ответить
0
Популярные новости
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
06.08.2025, 09:15 3
Бокс
Костюк досрочно завершила матч 1/4 финала в Монреале против Рыбакиной
Костюк досрочно завершила матч 1/4 финала в Монреале против Рыбакиной
05.08.2025, 02:13 26
Теннис
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
05.08.2025, 19:35 37
Футбол
Сафонов принял решение, что делать после перехода Забарного в ПСЖ
Сафонов принял решение, что делать после перехода Забарного в ПСЖ
04.08.2025, 23:12 4
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
06.08.2025, 09:40
Бокс
Гасперини выбрал стартового нападающего Ромы на следующий сезон
Гасперини выбрал стартового нападающего Ромы на следующий сезон
04.08.2025, 20:12 11
Футбол
Эдди ХИРН: «Все хотят стереть его с мира бокса. Так и будет»
Эдди ХИРН: «Все хотят стереть его с мира бокса. Так и будет»
04.08.2025, 19:54
Бокс
В Днепре создается новый футбольный клуб. Есть название и бюджет
В Днепре создается новый футбольный клуб. Есть название и бюджет
05.08.2025, 16:16 72
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем