ФРИДМАН – о Днепре 1918: «Он мог назваться хоть Ахметовым, хоть Суркисом»

Бывший коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман в эксклюзивном интервью для Sport.ua отреагировал на создание нового футбольного клуба «Днепр 1918» и его инвестора Антона Ахметова:

«У меня это сразу вызвало негативные эмоции, потому что мы не знаем такого человека. В принципе, все, кто может создать более-менее профессиональный клуб в Днепре, – их фамилии на слуху. Это люди, которые готовы вкладывать деньги.

Во-вторых, фамилия – футбольная. Он мог назвать себя хоть Ахметовым, хоть Суркисом, хоть Буткевичем, хоть Ярославским, но как-то сразу закралось подозрение, что здесь что-то не так.

Создана какая-то компания с уставным фондом в 10 тысяч гривен, ООО с названием Футбольный клуб «Днепр 1918». Но это название ни о чем не говорит. Нет никаких действий. А должны быть конкретные шаги, организационные моменты, о которых должны знать люди».