Артета оценил новичков Арсенала и назвал главную цель на сезон
Тренер считает, что у команды есть все для титула АПЛ
Наставник Арсенала Микель Артета дал понять, что доволен многочисленными новичками команды, которые должны помочь выполнить главную задачу – завоевать титул АПЛ.
«Наши новички добавят нам качество и глубину состава – именно то, что нам нужно в течение сезона. У нас есть вера, что мы наконец сможем выполнить нашу главную задачу».
«Последние несколько сезонов мы были близки к титулу, но упускали его. Мы четко знаем, какая перед нами задача на новый чемпионат», – сказал Артета.
Летом клуб подписал Виктора Дьекереша, Мартина Субименди, Кристиана Нергора, Кристиана Москеру, Нони Мадуэке и Кепу Аррисабалагу.
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