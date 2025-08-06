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  4. Артета оценил новичков Арсенала и назвал главную цель на сезон
Англия
06 августа 2025, 18:52 |
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Артета оценил новичков Арсенала и назвал главную цель на сезон

Тренер считает, что у команды есть все для титула АПЛ

06 августа 2025, 18:52 |
440
0
Артета оценил новичков Арсенала и назвал главную цель на сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Наставник Арсенала Микель Артета дал понять, что доволен многочисленными новичками команды, которые должны помочь выполнить главную задачу – завоевать титул АПЛ.

«Наши новички добавят нам качество и глубину состава – именно то, что нам нужно в течение сезона. У нас есть вера, что мы наконец сможем выполнить нашу главную задачу».

«Последние несколько сезонов мы были близки к титулу, но упускали его. Мы четко знаем, какая перед нами задача на новый чемпионат», – сказал Артета.

Летом клуб подписал Виктора Дьекереша, Мартина Субименди, Кристиана Нергора, Кристиана Москеру, Нони Мадуэке и Кепу Аррисабалагу.

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Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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