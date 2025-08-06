Клуб из Египта близок к подписанию одного из лучших легионеров УПЛ
Хуан Безерра может сменить «Александрию» на «Замалек»
Египетский «Замалек» серьезно интересуется бразильским вингером украинской «Александрии» Хуаном Альвиной Безеррой, сообщает издание alwafd.news.
По информации источника, стороны очень близки к договоренности о трансфере 22-летнего футболиста.
В сезоне 2024/25 Хуан Альвина Безерра провел 26 матчей на клубном уровне, отличившись 6 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.
Ранее Хуан Безерра отказался переходить в «Арис».
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