Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб из Египта близок к подписанию одного из лучших легионеров УПЛ
Украина. Премьер лига
06 августа 2025, 17:16 |
1635
1

Клуб из Египта близок к подписанию одного из лучших легионеров УПЛ

Хуан Безерра может сменить «Александрию» на «Замалек»

06 августа 2025, 17:16 |
1635
1
Клуб из Египта близок к подписанию одного из лучших легионеров УПЛ
ФК Александрия. Хуан Альвина Безерра

Египетский «Замалек» серьезно интересуется бразильским вингером украинской «Александрии» Хуаном Альвиной Безеррой, сообщает издание alwafd.news.

По информации источника, стороны очень близки к договоренности о трансфере 22-летнего футболиста.

В сезоне 2024/25 Хуан Альвина Безерра провел 26 матчей на клубном уровне, отличившись 6 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.

Ранее Хуан Безерра отказался переходить в «Арис».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Милан объявил о подписании Яшари
Ротань рассказал о матче еврокубка и игроках, которые покинут Полесье
Игрок Шахтера перейдет в известный клуб Бундеслиги. Есть договоренность
Хуан Альвина Безерра Александрия Замалек трансферы трансферы УПЛ чемпионат Египта по футболу
Дмитрий Вус Источник
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С кем сыграет Свитолина? Жребий тысячника в Цинциннати: соперницы украинок
Теннис | 06 августа 2025, 14:53 5
С кем сыграет Свитолина? Жребий тысячника в Цинциннати: соперницы украинок
С кем сыграет Свитолина? Жребий тысячника в Цинциннати: соперницы украинок

Украину на тысячнике в США, помимо Элины, также представят Костюк, Ястремская и Стародубцева

Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
Бокс | 06 августа 2025, 09:15 3
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»

Джон Дэвид Джексон – о рейтинге лучших боксеров независимо от весовой категории

Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
Бокс | 06.08.2025, 05:08
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
Защитника Кудровки забрали в ТЦК
Футбол | 05.08.2025, 21:33
Защитника Кудровки забрали в ТЦК
Защитника Кудровки забрали в ТЦК
РБ Зальцбург – Брюгге. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 06.08.2025, 17:40
РБ Зальцбург – Брюгге. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
РБ Зальцбург – Брюгге. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Urets
Легендарний в Африці клуб, який зараз переживає непрості часи і скотився до бронзи в своєму чемпіонаті. Цікаво, хоч два лями заплатять, чи після Партизану його взагалі по ціні секонду продають?
Ответить
0
Популярные новости
Аль-Шейх анонсировал большой сюрприз после реванша Усик – Дюбуа
Аль-Шейх анонсировал большой сюрприз после реванша Усик – Дюбуа
05.08.2025, 01:00
Бокс
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
06.08.2025, 09:40
Бокс
НЕЙМАР: «Он лучший игрок, которого я видел. Ему не нужен Золотой мяч»
НЕЙМАР: «Он лучший игрок, которого я видел. Ему не нужен Золотой мяч»
05.08.2025, 09:15
Футбол
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»
05.08.2025, 08:45 10
Футбол
Хаби Алонсо выбрал основного голкипера и пенальтиста на сезон 2025/26
Хаби Алонсо выбрал основного голкипера и пенальтиста на сезон 2025/26
05.08.2025, 12:05 1
Футбол
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
06.08.2025, 04:01 26
Теннис
В Днепре создается новый футбольный клуб. Есть название и бюджет
В Днепре создается новый футбольный клуб. Есть название и бюджет
05.08.2025, 16:16 71
Футбол
Боб АРУМ: «Это уникальный боксер, такого мир раньше не видел»
Боб АРУМ: «Это уникальный боксер, такого мир раньше не видел»
04.08.2025, 23:30
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем