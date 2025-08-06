Клуб из Египта близок к подписанию одного из лучших легионеров УПЛ

Египетский «Замалек» серьезно интересуется бразильским вингером украинской «Александрии» Хуаном Альвиной Безеррой, сообщает издание alwafd.news.

По информации источника, стороны очень близки к договоренности о трансфере 22-летнего футболиста.

В сезоне 2024/25 Хуан Альвина Безерра провел 26 матчей на клубном уровне, отличившись 6 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.

Ранее Хуан Безерра отказался переходить в «Арис».