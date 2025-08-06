Польская машина. Список лучших голеадоров ЛЧ за последние 5 лет
Рейтинг возглавил нападающий «Барселоны»
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски является лидером в списке игроков по количеству голов в Лиге чемпионов за последние пять лет – 52 в 53 матчах.
Ближайшим преследователем поляка стал форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд – 49 забитых мячей в 48 поединках. Норвежцу также принадлежит лучший коэффициент голов на матч – 1,02.
Тройку лидеров замыкает нынешний игрок мадридского «Реала» Килиан Мбаппе (62 М, 41 Г).
В первую пятерку также вошли: бывший форвард «сливочных» Карим Бензема (40 М, 30 Г), который сейчас является игроком «Аль-Иттихада», и нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах (48 М, 29 Г).
📊 Les meilleurs buteurs en Ligue des Champions depuis 5 ans pic.twitter.com/7ORFi0KkFX— PopFoot (@ThePopFoot) August 6, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда будет называться «Дніпро 1918»
Алексей Сливченко считает, что киевляне плохо проанализировали стилистику игры соперника