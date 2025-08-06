Польская машина. Список лучших голеадоров ЛЧ за последние 5 лет

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски является лидером в списке игроков по количеству голов в Лиге чемпионов за последние пять лет – 52 в 53 матчах.

Ближайшим преследователем поляка стал форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд – 49 забитых мячей в 48 поединках. Норвежцу также принадлежит лучший коэффициент голов на матч – 1,02.

Тройку лидеров замыкает нынешний игрок мадридского «Реала» Килиан Мбаппе (62 М, 41 Г).

В первую пятерку также вошли: бывший форвард «сливочных» Карим Бензема (40 М, 30 Г), который сейчас является игроком «Аль-Иттихада», и нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах (48 М, 29 Г).