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Лига чемпионов
06 августа 2025, 16:49 |
40
0

Польская машина. Список лучших голеадоров ЛЧ за последние 5 лет

Рейтинг возглавил нападающий «Барселоны»

06 августа 2025, 16:49 |
40
0
Польская машина. Список лучших голеадоров ЛЧ за последние 5 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски является лидером в списке игроков по количеству голов в Лиге чемпионов за последние пять лет – 52 в 53 матчах.

Ближайшим преследователем поляка стал форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд – 49 забитых мячей в 48 поединках. Норвежцу также принадлежит лучший коэффициент голов на матч – 1,02.

Тройку лидеров замыкает нынешний игрок мадридского «Реала» Килиан Мбаппе (62 М, 41 Г).

В первую пятерку также вошли: бывший форвард «сливочных» Карим Бензема (40 М, 30 Г), который сейчас является игроком «Аль-Иттихада», и нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах (48 М, 29 Г).

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Лига чемпионов статистика Роберт Левандовски Эрлинг Холанд Килиан Мбаппе Карим Бензема Мохамед Салах
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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