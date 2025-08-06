Ротань рассказал о матче еврокубка и игроках, которые покинут Полесье

Наставник Полесья Руслан Ротань ответил на вопросы журналистов перед матчем квалификации Лиги конференций против Пакша.

Игра пройдет 7 августа, начало в 21:00.

– Полесье продемонстрировало высокую интенсивность в матче против Карпат – команды, которая в прошлом сезоне была одной из лучших в этом аспекте. Готова ли команда сейчас играть в таком режиме через два на третий?

– Добрый день, мы к этому идем, на сборе провели работу. Что касается интенсивности, я надеюсь, что с каждым матчем мы будем выглядеть все интенсивнее и интенсивнее. Другое дело – это восстановление. Сейчас, пожалуй... Я всегда запрещаю игрокам говорить о том, что тяжело. Мы вышли сюда – мы должны быть максимально сконцентрированными. Больше это касается переездов — где-то немного есть дискомфорт, но мы не жалуемся, мы понимаем, готовы к этому — и это самое главное.

– Добрый день, какая кадровая ситуация сейчас в команде? Все ребята готовы играть?

– Слава Богу, все ребята здоровы, все ребята в боевом настроении, готовы к завтрашнему матчу, все обошлось без травм.

– Как вы оцениваете игроков ФК Пакш и выступление команды в предыдущем раунде квалификации?

– Команда прошла довольно сложного, хорошего соперника – Марибор. Мы также изучили эти матчи. Что касается Пакша — вертикальная, силовая команда.

– Ни в одном из официальных матчей сезона не сыграли Майсурадзе, Виалле, Матич, Битон и Мустафаев. Хадрой – только тайм, а вы называли эту позицию проблемой. В чем причина отсутствия этих игроков и рассчитываете на них в сезоне? В матче с «Карпатами» мы уже увидели более агрессивную и более качественную игру против мяча, чем в играх со Санта-Коломой.

– Что касается игроков – мы сейчас сконцентрированы, чтобы Майсурадзе, Матич, Виалле получили достаточно игровой практики. Наша задача №1 сейчас найти клубы для этих ребят, чтобы они сейчас играли. Мы на них рассчитываем, не отказываемся от них. Сейчас очень важно, чтобы эти игроки, являющиеся представителями молодежных сборных Грузии и Хорватии, имели игровую практику. На сегодняшний день, если они будут в нашей команде — будут иметь мало игровой практики, не так, как нам хотелось бы. Для прогресса это не позволяет игроку быть довольным. Поэтому на ближайшие полгода мы хотели бы, чтобы все игроки получили игровую практику в другом клубе. Желательно, чтобы это были клубы, играющие с мячом, на мяче, чтобы они развивались.

– На каком этапе адаптации к новым требованиям находятся футболисты? Насколько вы лично удовлетворены готовностью игроков, в том числе физической?

– В физическом плане мы становимся лучше, приходим в тонус. Сейчас игровой ритм – игровой цикл через два на третий, через три на четвертый. Пожалуй, сейчас больше внимания уделяется восстановлению. Без понимания нашей игры мы, скажем так, не сможем выглядеть цельной командой, поэтому акценты делаем на теориях, индивидуальных разговорах с игроками. Пройдет еще год или два – мы всегда будем над этим работать, потому что понимание – это самое главное в том, как мы хотим построить наш футбол, чтобы игроки понимали его на 100%.

- Вы полностью удовлетворены тем составом игроков, которые есть в команде? Отталкиваетесь ли от легендарной фразы Мирона Богдановича Маркевича: «Имеем — что имеем, с теми будем и играть»?

– Конечно, мы доверяем команде, мы хотим с этими игроками работать. Поэтому сейчас, на сегодняшний день, мы не можем кричать: нам мало, нам кого-то не хватает. Мы хотим работать с этими игроками, хотим, чтобы игроки как можно скорее выполняли эти требования на футбольном поле. Со временем, я думаю, что будет видно — нужно усиление или не нужно.