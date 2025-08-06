Англия06 августа 2025, 16:20 | Обновлено 06 августа 2025, 16:38
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Ливерпуль может догнать Арсенал по количеству выигранных Суперкубков Англии
«Кристал Пэлас» впервые может поднять трофей над головой
06 августа 2025, 16:20 | Обновлено 06 августа 2025, 16:38
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В воскресенье, 10 августа, на «Уэмбли» состоится матч за Суперкубок Англии между чемпионом страны «Ливерпулем» и обладателем кубка «Кристал Пэлас».
Для лондонской команды это будет возможностью впервые в своей истории выиграть этот трофей.
«Ливерпуль», напротив, идет за своим 17-м титулом. В случае победы «мерсисайдцы» сравняются с «Арсеналом» по количеству Суперкубков (по 17).
Рекордсменом турнира продолжает быть «Манчестер Юнайтед» (21).
Обладатели Суперкубка Англии (топ-8)
- 21 – Манчестер Юнайтед
- 17 – Арсенал
- 16 – Ливерпуль
- 9 – Эвертон
- 7 – Тоттенхэм
- 7 – Манчестер Сити
- 4 – Челси
- 4 – Вулверхэмптон
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