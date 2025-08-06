Ливерпуль может догнать Арсенал по количеству выигранных Суперкубков Англии

В воскресенье, 10 августа, на «Уэмбли» состоится матч за Суперкубок Англии между чемпионом страны «Ливерпулем» и обладателем кубка «Кристал Пэлас».

Для лондонской команды это будет возможностью впервые в своей истории выиграть этот трофей.

«Ливерпуль», напротив, идет за своим 17-м титулом. В случае победы «мерсисайдцы» сравняются с «Арсеналом» по количеству Суперкубков (по 17).

Рекордсменом турнира продолжает быть «Манчестер Юнайтед» (21).

Обладатели Суперкубка Англии (топ-8)