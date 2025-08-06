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Англия
06 августа 2025, 16:20 | Обновлено 06 августа 2025, 16:38
122
0

Ливерпуль может догнать Арсенал по количеству выигранных Суперкубков Англии

«Кристал Пэлас» впервые может поднять трофей над головой

06 августа 2025, 16:20 | Обновлено 06 августа 2025, 16:38
122
0
Ливерпуль может догнать Арсенал по количеству выигранных Суперкубков Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 10 августа, на «Уэмбли» состоится матч за Суперкубок Англии между чемпионом страны «Ливерпулем» и обладателем кубка «Кристал Пэлас».

Для лондонской команды это будет возможностью впервые в своей истории выиграть этот трофей.

«Ливерпуль», напротив, идет за своим 17-м титулом. В случае победы «мерсисайдцы» сравняются с «Арсеналом» по количеству Суперкубков (по 17).

Рекордсменом турнира продолжает быть «Манчестер Юнайтед» (21).

Обладатели Суперкубка Англии (топ-8)

  1. 21 – Манчестер Юнайтед
  2. 17 – Арсенал
  3. 16 – Ливерпуль
  4. 9 – Эвертон
  5. 7 – Тоттенхэм
  6. 7 – Манчестер Сити
  7. 4 – Челси
  8. 4 – Вулверхэмптон
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Суперкубок Англии по футболу Ливерпуль Арсенал Лондон Манчестер Юнайтед статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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