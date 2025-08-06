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  4. Украинки Олейникова и Подрез не сумели пройти первый раунд на турнирах ITF
ITF
06 августа 2025, 16:04 |
75
1

Украинки Олейникова и Подрез не сумели пройти первый раунд на турнирах ITF

Александра покинула соревнования ITF W75 в Амштеттене, Вероника вылетела с ITF W50 в Коксейде

06 августа 2025, 16:04 |
75
1
Украинки Олейникова и Подрез не сумели пройти первый раунд на турнирах ITF
Instagram. Александра Олейникова

Украинские теннисистки Александра Олейникова (WTA 176) и Вероника Подрез (WTA 447) не сумели выйти во второй раунд на турнирах ITF на этой неделе.

Олейникова получила пятый номер посева на 75-тысячнике в Амштеттене (Австрия) и в первом раунде потерпела поражение от представительницы Сербии Теодоры Костович (WTA 343).

Подрез прошла отбор к соревнованиям ITF W50 в Коксейде (Румыния) и в 1/16 финала уступила квалифайеру Анастасии Аббаньято (Италия, WTA 480) в двух сетах.

ITF W75 Амштеттен. Грунт, 1/16 финала

  • Александра Олейникова (Украина) [5] – Теодора Костович (Сербия) – 5:7, 6:3, 3:6

ITF W50 Коксейде. Грунт, 1/16 финала

  • Вероника Подрез (Украина) [Q] – Анастасия Аббаньято (Италия) [Q] – 6:7 (4:7), 2:6
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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