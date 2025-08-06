Наоми Осака – Клара Таусон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 7 августа состоится матчи 1/2 финала хардового турнира WTA 1000 в Монреале (Канада) между Наоми Осакой (Япония, WTA 49) и Кларой Таусон (Дания, WTA 19).

Японка и датчанка выйдут на центральный корт ориентировочно в 02:30 по Киеву.

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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Клары.

Победительница противостояния в финале поборется либо против Виктории Мбоко, либо против Елены Рыбакиной.

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