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WTA
06 августа 2025, 15:54 | Обновлено 06 августа 2025, 16:59
106
1

Наоми Осака – Клара Таусон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 1000 в Монреале

06 августа 2025, 15:54 | Обновлено 06 августа 2025, 16:59
106
1
Наоми Осака – Клара Таусон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

В ночь на 7 августа состоится матчи 1/2 финала хардового турнира WTA 1000 в Монреале (Канада) между Наоми Осакой (Япония, WTA 49) и Кларой Таусон (Дания, WTA 19).

Японка и датчанка выйдут на центральный корт ориентировочно в 02:30 по Киеву.

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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Клары.

Победительница противостояния в финале поборется либо против Виктории Мбоко, либо против Елены Рыбакиной.

📺 Видеотрансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Sit Simurg
"1-0 на корись Клари!" .....
В тій єдиній зустрічі (Окленд, січень цього року) Осака виграла перший сет, а потім отримала травму і знялась (в сльозах) ..
Думаю, обом буде що довести ... Можливо буде цікавий матч ..
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