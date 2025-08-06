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WTA
06 августа 2025, 15:47 | Обновлено 06 августа 2025, 17:00
73
0

Наоми Осака – Клара Таусон. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале

Поединок 1/2 финала состоится в ночь на 7 августа и начнется в 02:30 по Киеву

06 августа 2025, 15:47 | Обновлено 06 августа 2025, 17:00
73
0
Наоми Осака – Клара Таусон. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
Коллаж Sport.ua

7 августа, в рамках полуфинала турнира в Монреале, свою встречу проведут Наоми Осака и Клара Таусон.

Матч состоится в 02:30 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Наоми Осака

Звездная японка показывает одно из лучших выступлений сезона, она поднимется существенно в рейтинге, как минимум в топ-30. Сенсационными результаты Осаки нельзя назвать, ведь она является экс-первой ракеткой мира. В Монреале спортсменка начла с победы над местной теннисисткой Арсено – 6:4, 6:2. Японка была в шаге от вылета во втором круге против «нейтралки» Самсоновой, но совершила феноменальный камбэк, отыграв три матчбола на подаче соперницы, в итоге 4:6, 7:6, 6:3.

Уверенно удалось пройти сильную латвийку Елену Остапенко – 6:2, 6:4, а потом еще и Анастасию Севастову тоже из Латвии – 6:1, 6:0. В четвертьфинале удалось справиться с мощной украинкой Элиной Свитолиной – 6:2, 6:2. Осака в текущем сезоне провела 20 матчей на харде выиграв 15 из них.

Клара Таусон

У датчанки дела идут хорошо, она прогрессирует в рейтинге и выдает еще один хороший турнир. В Монреале Таусон еще не отдала ни сета, при этом обыграла двух соперниц из топ-10, сначала Игу Свентек – 7:6, 6:3, а в четвертьфинале разобралась с Мэдисон Киз – 6:1, 6:4.

Также на этом турнире спортсменка обыграла итальянку Бронцетти и украинку Стародубцеву, отдав каждой из них всего по три гейма. Таусон сыграла 29 встреч на искусственном покрытии, в 22 случаях она одержала победу. С такими темпами датчанке и до топ-10 недалеко, в онлайн рейтинге она расположилась на 15-й строчке.

Личные встречи

Соперницы играли между собой всего раз, причем это был финал турнира в Окленде. В той встрече Осака взяла первый сет, после чего снялась из-за травмы.

Прогноз

Это будет тяжелый и непредсказуемый матч двух сильных теннисисток. Здесь сложно предугадать даже сценарий этой встречи, ведь многое будет зависеть от настроя и состояния соперниц.

Небольшим фаворитом на бумаге считается Осака, хотя я расцениваю шансы теннисисток на успех, как примерно равные. Рискну поставить здесь на чистую победу японской спортсменки. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.68.

Прогноз Sport.ua
Наоми Осака
06.08.2025 -
01:00
Клара Таусон
Победа Осаки 1.68 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Наоми Осака Клара Таусон WTA Монреаль прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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