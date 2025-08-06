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WTA
06 августа 2025, 15:40 | Обновлено 06 августа 2025, 16:59
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Виктория Мбоко – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 1000 в Монреале

06 августа 2025, 15:40 | Обновлено 06 августа 2025, 16:59
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0
Виктория Мбоко – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

В ночь на 7 августа состоится полуфинальный матч на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале (Канада) между Викторией Мбоко (Канада, WTA 85) и Еленой Рыбакиной (Казахстан, WTA 12).

Канадка и казахстанка выйдут на центральный корт ориентировочно в 01:00 по Киеву.

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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Рыбакиной.

Победительница противостояния в финале поборется либо против Клары Таусон, либо против Наоми Осаки.

📺 Видеотрансляция

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Виктория Мбоко Елена Рыбакина смотреть онлайн WTA Монреаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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