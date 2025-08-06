В ночь на 7 августа свой полуфинальный матч турнира в Монреале проведут Виктория Мбоко (WTA 85) и Елена Рыбакина (WTA 12).

Встреча начнется в 01:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Виктория Мбоко

Канадская спортсменка восходящая звезда мирового тенниса, Мбоко в текущем сезоне выиграла целых пять турниров ITF, но самое главное, что она не теряется и на топ-уровне. Выход в полуфинал такого престижного турнира уже значимое достижение.

Свой путь в Монреале теннисистка начала с победы над австралийкой Кимберли Биррелл – 7:5, 6:3, далее прошла опытную американку Софию Кенин – 6:2, 6:3. Единственную партию на этом турнире Мбоко отдала чешке Боузковой – 1:6, 6:3, 6:0. Далее была самая ценная победа, ведь удалось обыграть вторую ракетку мира Коко Гауфф – 6:1, 6:4. В четвертьфинале удалось разобраться с испанкой Джессикой Бузас Манейро – 6:4, 6:2.

Елена Рыбакина

Спортсменка из Казахстана пока занимается тем, что выйти на былой уровень, когда она была одним из претендентов на победу в любом турнире. Выход в полуфинал турнира в Монреале уже неплохое выступление, но Рыбакиной этого явно недостаточно. Если брать рейтинг в режиме онлайн, теннисистка поднялась на десятую строчку, а если выиграет турнир, тогда станет восьмой ракеткой мира.

На этом турнире Рыбакина начала со второго круга, где прошла американку Хейли Баптист – 6:4, 6:3, а далее одолела румынку Кристиан Жаклин – 6:0, 7:6. Испытанием стала битва против Ястремской, где с трудом удалось выиграть в трех сетах – 5:7, 6:2, 7:5. В четвертьфинале теннисистка вела 6:1, 2:1 против Костюк, в этот момент украинка снялась из-за травмы запястья.

Личные встречи

Теннисистки играли между собой всего раз, причем встреча состоялась примерно две недели назад, тогда Рыбакина одержала тяжелую победу в двух сетах – 6:3, 7:5.

Прогноз

Хоть Рыбакина в этой паре небольшой фаворит, Мбоко показала, насколько она может быть опасна. Местная публика будет яро поддерживать канадскую спортсменку. Психологический перевес будет на стороне теннисистки из Казахстана, все-таки она недавно выиграла очную встречу.

Думаю, Мбоко сможет оказать достойное сопротивление, по этой причине возьму ее победу с форой +4,5 гейма. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.90.