Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Виктория Мбоко – Елена Рыбакина. Прогноз, анонс на матч WTA 1000 в Монреале
WTA
06 августа 2025, 15:33 | Обновлено 06 августа 2025, 16:59
70
0

Виктория Мбоко – Елена Рыбакина. Прогноз, анонс на матч WTA 1000 в Монреале

Поединок состоится в ночь на 7 августа и начнется в 01:00 по Киеву

06 августа 2025, 15:33 | Обновлено 06 августа 2025, 16:59
70
0
Виктория Мбоко – Елена Рыбакина. Прогноз, анонс на матч WTA 1000 в Монреале
Коллаж Sport.ua

В ночь на 7 августа свой полуфинальный матч турнира в Монреале проведут Виктория Мбоко (WTA 85) и Елена Рыбакина (WTA 12).

Встреча начнется в 01:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Виктория Мбоко

Канадская спортсменка восходящая звезда мирового тенниса, Мбоко в текущем сезоне выиграла целых пять турниров ITF, но самое главное, что она не теряется и на топ-уровне. Выход в полуфинал такого престижного турнира уже значимое достижение.

Свой путь в Монреале теннисистка начала с победы над австралийкой Кимберли Биррелл – 7:5, 6:3, далее прошла опытную американку Софию Кенин – 6:2, 6:3. Единственную партию на этом турнире Мбоко отдала чешке Боузковой – 1:6, 6:3, 6:0. Далее была самая ценная победа, ведь удалось обыграть вторую ракетку мира Коко Гауфф – 6:1, 6:4. В четвертьфинале удалось разобраться с испанкой Джессикой Бузас Манейро – 6:4, 6:2.

Елена Рыбакина

Спортсменка из Казахстана пока занимается тем, что выйти на былой уровень, когда она была одним из претендентов на победу в любом турнире. Выход в полуфинал турнира в Монреале уже неплохое выступление, но Рыбакиной этого явно недостаточно. Если брать рейтинг в режиме онлайн, теннисистка поднялась на десятую строчку, а если выиграет турнир, тогда станет восьмой ракеткой мира.

На этом турнире Рыбакина начала со второго круга, где прошла американку Хейли Баптист – 6:4, 6:3, а далее одолела румынку Кристиан Жаклин – 6:0, 7:6. Испытанием стала битва против Ястремской, где с трудом удалось выиграть в трех сетах – 5:7, 6:2, 7:5. В четвертьфинале теннисистка вела 6:1, 2:1 против Костюк, в этот момент украинка снялась из-за травмы запястья.

Личные встречи

Теннисистки играли между собой всего раз, причем встреча состоялась примерно две недели назад, тогда Рыбакина одержала тяжелую победу в двух сетах – 6:3, 7:5.

Прогноз

Хоть Рыбакина в этой паре небольшой фаворит, Мбоко показала, насколько она может быть опасна. Местная публика будет яро поддерживать канадскую спортсменку. Психологический перевес будет на стороне теннисистки из Казахстана, все-таки она недавно выиграла очную встречу.

Думаю, Мбоко сможет оказать достойное сопротивление, по этой причине возьму ее победу с форой +4,5 гейма. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.90.

Прогноз Sport.ua
Виктория Мбоко
07.08.2025 -
01:00
Елена Рыбакина
Фора Мбоко (+4.5) 1.90 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Панатинаикос – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Полесье – Пакш. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
КОСТЮК: «Чувствовала себя живой. Снова поняла, почему так люблю этот спорт»
Виктория Мбоко Елена Рыбакина WTA Монреаль прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Наоми Осака – Клара Таусон. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
Теннис | 06 августа 2025, 15:47 0
Наоми Осака – Клара Таусон. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
Наоми Осака – Клара Таусон. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале

Поединок 1/2 финала состоится в ночь на 7 августа и начнется в 02:30 по Киеву

Свитолина показала direct в Instagram после поражения от Осаки: «Позор»
Теннис | 06 августа 2025, 09:04 16
Свитолина показала direct в Instagram после поражения от Осаки: «Позор»
Свитолина показала direct в Instagram после поражения от Осаки: «Позор»

Украинка получила достаточно много угроз от лудоманов

Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
Футбол | 05.08.2025, 22:58
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Футбол | 06.08.2025, 08:48
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Элина Свитолина – Наоми Осака. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
Теннис | 05.08.2025, 23:55
Элина Свитолина – Наоми Осака. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
Элина Свитолина – Наоми Осака. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определена первая полуфинальная пара большого турнира WTA 1000 в Монреале
Определена первая полуфинальная пара большого турнира WTA 1000 в Монреале
05.08.2025, 05:10
Теннис
Сафонов принял решение, что делать после перехода Забарного в ПСЖ
Сафонов принял решение, что делать после перехода Забарного в ПСЖ
04.08.2025, 23:12 4
Футбол
Костюк досрочно завершила матч 1/4 финала в Монреале против Рыбакиной
Костюк досрочно завершила матч 1/4 финала в Монреале против Рыбакиной
05.08.2025, 02:13 26
Теннис
Защитника Кудровки забрали в ТЦК
Защитника Кудровки забрали в ТЦК
05.08.2025, 21:33 6
Футбол
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
05.08.2025, 19:35 37
Футбол
В Днепре создается новый футбольный клуб. Есть название и бюджет
В Днепре создается новый футбольный клуб. Есть название и бюджет
05.08.2025, 16:16 71
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
06.08.2025, 05:08 4
Бокс
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
06.08.2025, 09:40
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем