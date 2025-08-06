Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо нужно равняться на Полесье. Хотя статистика не в их пользу
Лига чемпионов
06 августа 2025, 15:05 |
211
0

Динамо нужно равняться на Полесье. Хотя статистика не в их пользу

Киевляне, проиграв с разницей в один мяч дома, проходили в следующий круг в 2-х случаях из 6

06 августа 2025, 15:05 |
211
0
Динамо нужно равняться на Полесье. Хотя статистика не в их пользу
facebook.com/fcdynamoua

За время выступления в еврокубках «Динамо», уступив соперникам с разницей в один мяч в первом матче плей-офф дома, проходило в следующий раунд в 2-х случаях из 6 (33,3%). В квалифайн-раунде Лиги чемпионов-1998/99 киевляне, проиграв чешской «Спарте» на своем поле 0:1, на выезде взяли реванш с тем же счетом и оказались искусней чехов в серии пенальти. А 6 лет спустя во втором квалификационном раунде ЛЧ-2004/05, потерпев поражение в родных стенах от «Трабзонспора» - 1:2, «бело-синие» разбили турков на их поле - 2:0.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Динамо» после поражения с разницей в один мяч в первом матче плей-офф дома

Сезон

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

+/-

1967/68

КЧ

1/8

Гурник Польша

1:2 (д)

1:1 (г)

-

1969/70

КЧ

1/8

Фиорентина Италия

1:2 (д)

0:0 (г)

-

1990/91

КК

1/4

Барселона Испания

2:3 (д)

1:1 (г)

-

1998/99

ЛЧ

КР

Спарта Чехия

0:1 (д)

1:0, п. 3:1 (г)

+

2004/05

ЛЧ

КР3

Трабзонспор Турция

1:2 (д)

2:0 (г)

+

2023/24

ЛЧ

КР4

Бешикташ Турция

2:3 (д)

0:1 (г)

-

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КР - квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд; (+/-) - выход/не выход в следующий раунд.

По теме:
«Недоразумение какое-то». Милевский отреагировал на поражение Динамо в ЛЧ
Украинский легионер рассказал о главных секретах в игре Пакша
Фейеноорд – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Динамо Киев Лига чемпионов Пафос Пафос - Динамо Динамо - Пафос Полесье Житомир цифры и факты
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский просчитался с Пафосом. Почему Динамо проиграло киприотам
Футбол | 06 августа 2025, 11:58 50
Шовковский просчитался с Пафосом. Почему Динамо проиграло киприотам
Шовковский просчитался с Пафосом. Почему Динамо проиграло киприотам

Алексей Сливченко считает, что киевляне плохо проанализировали стилистику игры соперника

БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
Бокс | 06 августа 2025, 09:40 0
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»

Тони советует Даниэлю не возвращаться на ринг

Ман Юнайтед согласовал контракт с топ-нападающим. Придется отдать 85 млн
Футбол | 06.08.2025, 14:34
Ман Юнайтед согласовал контракт с топ-нападающим. Придется отдать 85 млн
Ман Юнайтед согласовал контракт с топ-нападающим. Придется отдать 85 млн
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
Футбол | 05.08.2025, 22:58
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
Бокс | 06.08.2025, 09:15
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
06.08.2025, 04:01 24
Теннис
В Днепре создается новый футбольный клуб. Есть название и бюджет
В Днепре создается новый футбольный клуб. Есть название и бюджет
05.08.2025, 16:16 71
Футбол
Хаби Алонсо выбрал основного голкипера и пенальтиста на сезон 2025/26
Хаби Алонсо выбрал основного голкипера и пенальтиста на сезон 2025/26
05.08.2025, 12:05 1
Футбол
Киевское Динамо узнало потенциального соперника в Q4 Лиги чемпионов
Киевское Динамо узнало потенциального соперника в Q4 Лиги чемпионов
04.08.2025, 13:12 59
Футбол
Боб АРУМ: «Это уникальный боксер, такого мир раньше не видел»
Боб АРУМ: «Это уникальный боксер, такого мир раньше не видел»
04.08.2025, 23:30
Бокс
Аль-Шейх анонсировал большой сюрприз после реванша Усик – Дюбуа
Аль-Шейх анонсировал большой сюрприз после реванша Усик – Дюбуа
05.08.2025, 01:00
Бокс
Сафонов принял решение, что делать после перехода Забарного в ПСЖ
Сафонов принял решение, что делать после перехода Забарного в ПСЖ
04.08.2025, 23:12 4
Футбол
Эдди ХИРН: «Все хотят стереть его с мира бокса. Так и будет»
Эдди ХИРН: «Все хотят стереть его с мира бокса. Так и будет»
04.08.2025, 19:54
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем