Динамо нужно равняться на Полесье. Хотя статистика не в их пользу

За время выступления в еврокубках «Динамо», уступив соперникам с разницей в один мяч в первом матче плей-офф дома, проходило в следующий раунд в 2-х случаях из 6 (33,3%). В квалифайн-раунде Лиги чемпионов-1998/99 киевляне, проиграв чешской «Спарте» на своем поле 0:1, на выезде взяли реванш с тем же счетом и оказались искусней чехов в серии пенальти. А 6 лет спустя во втором квалификационном раунде ЛЧ-2004/05, потерпев поражение в родных стенах от «Трабзонспора» - 1:2, «бело-синие» разбили турков на их поле - 2:0.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Динамо» после поражения с разницей в один мяч в первом матче плей-офф дома

Сезон Ранг Стадия Соперник Счет +/- 1967/68 КЧ 1/8 Гурник Польша 1:2 (д) 1:1 (г) - 1969/70 КЧ 1/8 Фиорентина Италия 1:2 (д) 0:0 (г) - 1990/91 КК 1/4 Барселона Испания 2:3 (д) 1:1 (г) - 1998/99 ЛЧ КР Спарта Чехия 0:1 (д) 1:0, п. 3:1 (г) + 2004/05 ЛЧ КР3 Трабзонспор Турция 1:2 (д) 2:0 (г) + 2023/24 ЛЧ КР4 Бешикташ Турция 2:3 (д) 0:1 (г) -

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КР - квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд; (+/-) - выход/не выход в следующий раунд.