Динамо нужно равняться на Полесье. Хотя статистика не в их пользу
Киевляне, проиграв с разницей в один мяч дома, проходили в следующий круг в 2-х случаях из 6
За время выступления в еврокубках «Динамо», уступив соперникам с разницей в один мяч в первом матче плей-офф дома, проходило в следующий раунд в 2-х случаях из 6 (33,3%). В квалифайн-раунде Лиги чемпионов-1998/99 киевляне, проиграв чешской «Спарте» на своем поле 0:1, на выезде взяли реванш с тем же счетом и оказались искусней чехов в серии пенальти. А 6 лет спустя во втором квалификационном раунде ЛЧ-2004/05, потерпев поражение в родных стенах от «Трабзонспора» - 1:2, «бело-синие» разбили турков на их поле - 2:0.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
«Динамо» после поражения с разницей в один мяч в первом матче плей-офф дома
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
|
+/-
|
1967/68
|
КЧ
|
1/8
|
Гурник Польша
|
1:2 (д)
|
1:1 (г)
|
-
|
1969/70
|
КЧ
|
1/8
|
Фиорентина Италия
|
1:2 (д)
|
0:0 (г)
|
-
|
1990/91
|
КК
|
1/4
|
Барселона Испания
|
2:3 (д)
|
1:1 (г)
|
-
|
1998/99
|
ЛЧ
|
КР
|
Спарта Чехия
|
0:1 (д)
|
1:0, п. 3:1 (г)
|
+
|
2004/05
|
ЛЧ
|
КР3
|
Трабзонспор Турция
|
1:2 (д)
|
2:0 (г)
|
+
|
2023/24
|
ЛЧ
|
КР4
|
Бешикташ Турция
|
2:3 (д)
|
0:1 (г)
|
-
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КР - квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд; (+/-) - выход/не выход в следующий раунд.
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