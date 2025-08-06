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Украина. Премьер лига
06 августа 2025, 15:02 | Обновлено 06 августа 2025, 15:08
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0

«Выражаем глубокие соболезнования». Кривбасс – о смерти Белоцерковца

Криворожский клуб шокированно отреагировал на новость

06 августа 2025, 15:02 | Обновлено 06 августа 2025, 15:08
310
0
«Выражаем глубокие соболезнования». Кривбасс – о смерти Белоцерковца
ФК Заря. Владимир Белоцерковец

Криворожский «Кривбасс» отреагировал на трагическую весть о смерти 25-летнего игрока луганской «Зари» Владимира Белоцерковца.

Причину гибели футболиста луганский клуб не разглашает.

«Хотя на поле мы и соперники, но в жизни – настоящие друзья. «Кривбасс» выражает глубокие соболезнования коллегам из луганского клуба, семье, близким и друзьям игрока.

Наши мысли с вами. Светлая память», – написала пресс-служба клуба.

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Украинский клуб отреагировал на внезапную смерть Владимира Белоцерковца
смерть чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Владимир Белоцерковец Кривбасс Кривой Рог
Андрей Витренко Источник: ФК Кривбасс
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