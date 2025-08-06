«Выражаем глубокие соболезнования». Кривбасс – о смерти Белоцерковца

Криворожский «Кривбасс» отреагировал на трагическую весть о смерти 25-летнего игрока луганской «Зари» Владимира Белоцерковца.

Причину гибели футболиста луганский клуб не разглашает.

«Хотя на поле мы и соперники, но в жизни – настоящие друзья. «Кривбасс» выражает глубокие соболезнования коллегам из луганского клуба, семье, близким и друзьям игрока.

Наши мысли с вами. Светлая память», – написала пресс-служба клуба.