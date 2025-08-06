Украина. Премьер лига06 августа 2025, 15:02 | Обновлено 06 августа 2025, 15:08
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«Выражаем глубокие соболезнования». Кривбасс – о смерти Белоцерковца
Криворожский клуб шокированно отреагировал на новость
06 августа 2025, 15:02 | Обновлено 06 августа 2025, 15:08
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Криворожский «Кривбасс» отреагировал на трагическую весть о смерти 25-летнего игрока луганской «Зари» Владимира Белоцерковца.
Причину гибели футболиста луганский клуб не разглашает.
«Хотя на поле мы и соперники, но в жизни – настоящие друзья. «Кривбасс» выражает глубокие соболезнования коллегам из луганского клуба, семье, близким и друзьям игрока.
Наши мысли с вами. Светлая память», – написала пресс-служба клуба.
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