Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дебютант Второй лиги подписал футболиста, который провел 163 матча в УПЛ
Украина. Вторая лига
06 августа 2025, 15:19 |
179
0

Дебютант Второй лиги подписал футболиста, который провел 163 матча в УПЛ

ФК «Лесное» объявил о трансфере опытного полузащитника Владислава Огири

06 августа 2025, 15:19 |
179
0
Дебютант Второй лиги подписал футболиста, который провел 163 матча в УПЛ
ФК Лесное. Владислав Огиря

Дебютант Второй лиги – футбольный клуб «Лесное» – продолжает работу на трансферном рынке и объявил о подписании опытного полузащитника.

К команде присоединился 35-летний Владислав Огиря, который провел 163 матча в Украинской Премьер-лиги (один гол, две результативные передачи).

По информации портала Transfermarkt, стороны договорились о сотрудничестве до июня 2026 года. Футболист присоединился к «Лесному» на правах свободного агента.

В своей профессиональной карьере Огиря выступал за «Александрию», «Полесье», «Черноморец», «Зарю» и другие команды. Имеет опыт игр в чемпионате Казахстана.

Стоит отметить, что за ФК «Лесное» выступают известные экс-игроки киевского «Динамо» Денис Гармаш и Сергей Рыбалка. Главным тренером команды является опытный украинский специалист Александр Рябоконь.

По теме:
Форвард, которого сватали в ЛНЗ, уехал играть во Вьетнам
«Выражаем глубокие соболезнования». Кривбасс – о смерти Белоцерковца
Легенда Ливерпуля: «150 миллионов? Такое ощущение, что покупаем Мбаппе»
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Лесное Владислав Огиря трансферы свободный агент
Николай Титюк Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Футбол | 06 августа 2025, 08:48 20
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ

Киевляне проиграли 0:1

В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
Футбол | 05 августа 2025, 19:35 37
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре

Антон Ахметов эксклюзивно рассказал о создании ФК «Днепр 1918»

Црвена Звезда не хочет играть с киевским Динамо в Лиге чемпионов
Футбол | 06.08.2025, 10:19
Црвена Звезда не хочет играть с киевским Динамо в Лиге чемпионов
Црвена Звезда не хочет играть с киевским Динамо в Лиге чемпионов
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
Теннис | 06.08.2025, 04:01
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
Есть два варианта. Украинский легионер остался без клуба в Европе
Футбол | 06.08.2025, 14:29
Есть два варианта. Украинский легионер остался без клуба в Европе
Есть два варианта. Украинский легионер остался без клуба в Европе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Снова Турция: Шахтер узнал оппонента
Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Снова Турция: Шахтер узнал оппонента
04.08.2025, 14:17 28
Футбол
Лига конференций. Определен соперник Полесья в 4-м раунде квалификации
Лига конференций. Определен соперник Полесья в 4-м раунде квалификации
04.08.2025, 15:20 35
Футбол
Боб АРУМ: «Это уникальный боксер, такого мир раньше не видел»
Боб АРУМ: «Это уникальный боксер, такого мир раньше не видел»
04.08.2025, 23:30
Бокс
Александр УСИК: «Каждое дерьмо может один раз стать чемпионом мира»
Александр УСИК: «Каждое дерьмо может один раз стать чемпионом мира»
04.08.2025, 08:12 5
Бокс
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»
05.08.2025, 08:45 10
Футбол
В Днепре создается новый футбольный клуб. Есть название и бюджет
В Днепре создается новый футбольный клуб. Есть название и бюджет
05.08.2025, 16:16 71
Футбол
Определена первая полуфинальная пара большого турнира WTA 1000 в Монреале
Определена первая полуфинальная пара большого турнира WTA 1000 в Монреале
05.08.2025, 05:10
Теннис
Элина Свитолина – Наоми Осака. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
Элина Свитолина – Наоми Осака. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
05.08.2025, 23:55 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем