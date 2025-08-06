Дебютант Второй лиги подписал футболиста, который провел 163 матча в УПЛ

Дебютант Второй лиги – футбольный клуб «Лесное» – продолжает работу на трансферном рынке и объявил о подписании опытного полузащитника.

К команде присоединился 35-летний Владислав Огиря, который провел 163 матча в Украинской Премьер-лиги (один гол, две результативные передачи).

По информации портала Transfermarkt, стороны договорились о сотрудничестве до июня 2026 года. Футболист присоединился к «Лесному» на правах свободного агента.

В своей профессиональной карьере Огиря выступал за «Александрию», «Полесье», «Черноморец», «Зарю» и другие команды. Имеет опыт игр в чемпионате Казахстана.

Стоит отметить, что за ФК «Лесное» выступают известные экс-игроки киевского «Динамо» Денис Гармаш и Сергей Рыбалка. Главным тренером команды является опытный украинский специалист Александр Рябоконь.