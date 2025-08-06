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06 августа 2025, 15:55 | Обновлено 06 августа 2025, 16:14
1857
0

УАФ обратилась в УЕФА и ФИФА по поводу матчей в москве

Сборные россии сыграют ряд контрольных матчей

06 августа 2025, 15:55 | Обновлено 06 августа 2025, 16:14
1857
0
УАФ обратилась в УЕФА и ФИФА по поводу матчей в москве
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская ассоциация футбола отправила письмо в УЕФА, ФИФА и Федерацию футбола Иордании из-за ряда контрольных матчей, которые запланировала стран-агрессор россия, в том числе 4 сентября должна пройти игра национальных сборных россии и Иордании.

В письме акцентируется на запрете, введенном ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года, который касается участия российских команд в международных соревнованиях. Эта позиция, поддерживаемая всем мировым футбольным сообществом, остается в силе и является важным проявлением солидарности с народом Украины.

«Жестокая захватническая война продолжается. Россия каждый день убивает мирных украинцев. Проведение международных матчей с участием представителей страны-агрессора – это прямое нарушение не только решений руководящих органов, но и базовых принципов человечности, мира и уважения к жизни», – говорится в обращении.

УАФ выражает особую обеспокоенность в связи с уже состоявшимися или анонсированными недавними матчами:

– 21 января 2025 года – товарищеский матч между российским «Зенитом» и национальной сборной Иордании в Катаре;

– 26 февраля 2025 года – матч между женскими сборными России и Иордании в ОАЭ.

Наибольшее беспокойство вызывает матч мужских национальных сборных, запланированный в москве, ведь проведение подобных игр на территории государства-террориста неприемлемо с моральной и политической точек зрения.

Украинская ассоциация футбола призывает все стороны немедленно принять соответствующие меры, чтобы не допустить дальнейших нарушений решений ФИФА и УЕФА и сохранить единство футбольной семьи в противостоянии войне и агрессии.

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Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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