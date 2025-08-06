Легенда Ливерпуля: «150 миллионов? Такое ощущение, что покупаем Мбаппе»

Легенда Ливерпуля Джейми Каррагер удивлен, что после трансфера Уго Экитике за 80 миллионов клуб готов отдать еще 150 миллионов за нападающего Александера Исака.

«Как болельщик Ливерпуля, я хочу, чтобы клуб потратил 150 миллионов на Исака. Хотя Ливерпуль уже купил Экитике за 80 миллионов, и выходит, что он будет просто запасным».

«А 150 миллионов за Исака ощущается так, что ты покупаешь Мбаппе. Это Килиана можно подписать за 150 миллионов, а не Исака», – сказал Каррагер.

Ранее Красные отдали 130 миллионов за хавбека Флориана Вирца.