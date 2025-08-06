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  4. Легенда Ливерпуля: «150 миллионов? Такое ощущение, что покупаем Мбаппе»
Англия
06 августа 2025, 14:52 | Обновлено 06 августа 2025, 15:14
1245
1

Легенда Ливерпуля: «150 миллионов? Такое ощущение, что покупаем Мбаппе»

Каррагер удивлен трансферной политике клуба

06 августа 2025, 14:52 | Обновлено 06 августа 2025, 15:14
1245
1
Легенда Ливерпуля: «150 миллионов? Такое ощущение, что покупаем Мбаппе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

Легенда Ливерпуля Джейми Каррагер удивлен, что после трансфера Уго Экитике за 80 миллионов клуб готов отдать еще 150 миллионов за нападающего Александера Исака.

«Как болельщик Ливерпуля, я хочу, чтобы клуб потратил 150 миллионов на Исака. Хотя Ливерпуль уже купил Экитике за 80 миллионов, и выходит, что он будет просто запасным».

«А 150 миллионов за Исака ощущается так, что ты покупаешь Мбаппе. Это Килиана можно подписать за 150 миллионов, а не Исака», – сказал Каррагер.

Ранее Красные отдали 130 миллионов за хавбека Флориана Вирца.

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Ливерпуль Джейми Каррагер Александер Исак Килиан Мбаппе трансферы АПЛ трансферы
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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Комментарии 1
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Serg Babak
Ісак менш розпіарений,скромніший..чм не брав,хетрик в фіналі не робив
але дивлячись на матчі з мбапе і ісаком,  то вони ріного плану гравці
ісак страйкер, мбапе віддянутий форвард
їх порівнявати не доречно
але ісак коштує своїх грошей, бо я думаю він здатен робити 30+- голів в апл\сезон
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