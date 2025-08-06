СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 августа

В среду, 6 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Кайрат – Слован

2.26 – 3.40 – 3.40

22:00 Ницца – Бенфика

3.10 – 3.58 – 2.42

22:00 Фейеноорд – Фенербахче

2.32 – 3.58 – 3.11

ТЕННИС

02:30 Наоми Осака – Клара Таусон

1.72 – 2.25

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