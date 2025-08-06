Другие новости06 августа 2025, 14:22 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 августа
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
06 августа 2025, 14:22 |
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В среду, 6 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
18:00 Кайрат – Слован
22:00 Ницца – Бенфика
22:00 Фейеноорд – Фенербахче
ТЕННИС
02:30 Наоми Осака – Клара Таусон
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