Яркий матч с 4 голами. Сборная Украины U-19 сыграла с командой Второй лиги
Команда Михайленко готовится к матчам отбора Евро-2026
Сборная Украины U-19 во время мини-сбора в Киеве провела контрольный матч с командой Второй лиги Левый Берег-2. Встреча завершилась со счетом 2:2.
Сборная готовится к участию в квалификационном раунде Евро-2026 (U-19). Команда попала в группу 5 вместе со Словакией, Черногорией и Албанией.
Мини-турнир состоится в ноябре в Албании.
Товарищеский матч
Украина (U-19) – Левый берег-2 2:2
Голы: Кичун (21), Денисов (82) – Пасечный (58), Мищенко (61)
Украина U-19 (1 тайм): Макаренко, Дигтярь, Чеберинчак, Маяков, Кокодиняк, Король, Каменский, Тепляков, Кичун, Ивасий, Трегуб
Украина U-19 (2 тайм): Сунцов, Дикий, Шерстюк, Приходько, Губенко, Благодарный, Лепский, Фещенко, Захаров, Дударев, Денисов
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Беньямин Шешко близок к переезду в АПЛ
Киевляне уступили с минимальным счетом