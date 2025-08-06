Яркий матч с 4 голами. Сборная Украины U-19 сыграла с командой Второй лиги

Сборная Украины U-19 во время мини-сбора в Киеве провела контрольный матч с командой Второй лиги Левый Берег-2. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Сборная готовится к участию в квалификационном раунде Евро-2026 (U-19). Команда попала в группу 5 вместе со Словакией, Черногорией и Албанией.

Мини-турнир состоится в ноябре в Албании.

Товарищеский матч

Украина (U-19) – Левый берег-2 2:2

Голы: Кичун (21), Денисов (82) – Пасечный (58), Мищенко (61)

Украина U-19 (1 тайм): Макаренко, Дигтярь, Чеберинчак, Маяков, Кокодиняк, Король, Каменский, Тепляков, Кичун, Ивасий, Трегуб

Украина U-19 (2 тайм): Сунцов, Дикий, Шерстюк, Приходько, Губенко, Благодарный, Лепский, Фещенко, Захаров, Дударев, Денисов