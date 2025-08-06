Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Яркий матч с 4 голами. Сборная Украины U-19 сыграла с командой Второй лиги
Сборная УКРАИНЫ
06 августа 2025, 14:59 | Обновлено 06 августа 2025, 15:15
159
0

Яркий матч с 4 голами. Сборная Украины U-19 сыграла с командой Второй лиги

Команда Михайленко готовится к матчам отбора Евро-2026

06 августа 2025, 14:59 | Обновлено 06 августа 2025, 15:15
159
0
Яркий матч с 4 голами. Сборная Украины U-19 сыграла с командой Второй лиги
УАФ

Сборная Украины U-19 во время мини-сбора в Киеве провела контрольный матч с командой Второй лиги Левый Берег-2. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Сборная готовится к участию в квалификационном раунде Евро-2026 (U-19). Команда попала в группу 5 вместе со Словакией, Черногорией и Албанией.

Мини-турнир состоится в ноябре в Албании.

Товарищеский матч

Украина (U-19) – Левый берег-2 2:2
Голы: Кичун (21), Денисов (82) – Пасечный (58), Мищенко (61)

Украина U-19 (1 тайм): Макаренко, Дигтярь, Чеберинчак, Маяков, Кокодиняк, Король, Каменский, Тепляков, Кичун, Ивасий, Трегуб

Украина U-19 (2 тайм): Сунцов, Дикий, Шерстюк, Приходько, Губенко, Благодарный, Лепский, Фещенко, Захаров, Дударев, Денисов

По теме:
Отбор на Евро. Стали известны ближайшие планы сборной Украины U-19
Селекционный сбор. Михайленко просмотрит кандидатов в сборную Украины U-19
Работавший в Пафосе Михайленко дал несколько советов Динамо
Дмитрий Михайленко сборная Украины по футболу U-19 Левый Берег-2 Киев
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ман Юнайтед согласовал контракт с топ-нападающим. Придется отдать 85 млн
Футбол | 06 августа 2025, 14:34 0
Ман Юнайтед согласовал контракт с топ-нападающим. Придется отдать 85 млн
Ман Юнайтед согласовал контракт с топ-нападающим. Придется отдать 85 млн

Беньямин Шешко близок к переезду в АПЛ

Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
Футбол | 05 августа 2025, 22:58 401
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу

Киевляне уступили с минимальным счетом

Заря сообщила о смерти вингера. Ему было всего 25 лет
Футбол | 06.08.2025, 13:06
Заря сообщила о смерти вингера. Ему было всего 25 лет
Заря сообщила о смерти вингера. Ему было всего 25 лет
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
Бокс | 06.08.2025, 05:08
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
В Днепре создается новый футбольный клуб. Есть название и бюджет
Футбол | 05.08.2025, 16:16
В Днепре создается новый футбольный клуб. Есть название и бюджет
В Днепре создается новый футбольный клуб. Есть название и бюджет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хаби Алонсо выбрал основного голкипера и пенальтиста на сезон 2025/26
Хаби Алонсо выбрал основного голкипера и пенальтиста на сезон 2025/26
05.08.2025, 12:05 1
Футбол
Гасперини выбрал стартового нападающего Ромы на следующий сезон
Гасперини выбрал стартового нападающего Ромы на следующий сезон
04.08.2025, 20:12 10
Футбол
Александр УСИК: «Каждое дерьмо может один раз стать чемпионом мира»
Александр УСИК: «Каждое дерьмо может один раз стать чемпионом мира»
04.08.2025, 08:12 5
Бокс
Аль-Шейх анонсировал большой сюрприз после реванша Усик – Дюбуа
Аль-Шейх анонсировал большой сюрприз после реванша Усик – Дюбуа
05.08.2025, 01:00
Бокс
Усик проведет бой в начале 2026 года. Стал известен соперник
Усик проведет бой в начале 2026 года. Стал известен соперник
05.08.2025, 00:06 2
Бокс
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»
05.08.2025, 08:45 10
Футбол
Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Снова Турция: Шахтер узнал оппонента
Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Снова Турция: Шахтер узнал оппонента
04.08.2025, 14:17 28
Футбол
Боб АРУМ: «Это уникальный боксер, такого мир раньше не видел»
Боб АРУМ: «Это уникальный боксер, такого мир раньше не видел»
04.08.2025, 23:30
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем