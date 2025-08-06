Даниил КАРАСЬ: «У нас были моменты, которые могли решить судьбу поединка»

В матче 1-го тура Первой лиги «Буковина» в гостях сыграла вничью 0:0 с «Ингульцом». Защитник «Буковины» Даниил Карась поделился впечатлениями о первом официальном матче команды в новом сезоне.

– Даниил, какие эмоции после нулевой ничьей с «Ингульцем» в стартовом матче нового сезона?

– Конечно, есть разочарование, ведь мы не выиграли. Я считаю, что мы заслужили победу, ведь игра была за нами. Единственное, что помешало – мы не использовали свои моменты.

– Матч с трибун выглядел очень напряженным: много борьбы, эмоций, нервов. Как все это ощущалось на поле?

– В первом тайме, честно говоря, еще не было особой борьбы. А вот во втором игра полностью изменилась, ведь «Ингулец» перестроился. Начался, как говорится, типичный футбол Первой лиги: длинные передачи, забросы за спины, минимум структуры, минимум содержания. И мы немного поддались на это – появились лишние эмоции, нервы. Мы очень хотели победить, потому и была излишняя нервозность в наших действиях.

– Что, по твоему мнению, помешало «Буковине» победить? Возможно, сыгранность или то, что это была первая игра сезона?

– Несыгранность здесь ни при чем. Мы просто не реализовали свои возможности. У нас были моменты, которые могли бы решить судьбу поединка. Не удалось буквально «затолкать» мяч за линию ворот соперника. Игра была хорошая, мы пытались контролировать ход событий в поле, но не использовали свои шансы.

– Следующий матч против «Агробизнеса» станет дебютным домашним поединком «Буковины» в новом сезоне. Как команда настраивается на эту игру?

– Мы очень мотивированы и очень ждем этого матча, ведь это будет первая официальная домашняя игра в новом сезоне. «Агробизнес» – крепкая команда, хорошо играющая на контратаках. Так что анализируем соперника, работаем над ошибками и настраиваемся на максимальный результат. После ничьей на выезде мы немного злы на себя и теперь хотим реабилитироваться перед нашими болельщиками. Играть дома – это всегда невероятная поддержка трибун и одновременно дополнительная ответственность. Мы обязаны порадовать наших болельщиков не только хорошей и яркой игрой, но и результатом. В следующем матче нужно брать три очка – это ключ к успеху в долгой турнирной борьбе.