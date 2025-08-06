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  4. «Очень хорошо делает». Экс-нападающий Ливерпуля расхвалил Забарного
Англия
06 августа 2025, 14:05 |
806
0

«Очень хорошо делает». Экс-нападающий Ливерпуля расхвалил Забарного

Флоран Синама-Понголь в восторге от игры украинского защитника

06 августа 2025, 14:05 |
806
0
«Очень хорошо делает». Экс-нападающий Ливерпуля расхвалил Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Бывший нападающий «Ливерпуля» Флоран Синама-Понголь поделился впечатлениями от игры украинского защитника «Борнмута» Ильи Забарного в товарищеском матче с «Вест Хэмом» (0:2).

«Он головой отправил мяч в перекладину и мог сравнять счет. Во втором тайме он довольно интересно играл против своего прямого соперника. Его действия были очень умными.

Он очень хорошо читает игру, быстро вливаясь в ее ход. Создает очень интересные моменты, умея находить свободные участки и выводить нападающих на выгодные позиции», - сказал бывший футболист в эфире Canal+.

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» хочет избавиться от двух игроков из-за Забарного.

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Флоран Синама-Понголь Ливерпуль Борнмут Илья Забарный Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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