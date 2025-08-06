«Очень хорошо делает». Экс-нападающий Ливерпуля расхвалил Забарного

Бывший нападающий «Ливерпуля» Флоран Синама-Понголь поделился впечатлениями от игры украинского защитника «Борнмута» Ильи Забарного в товарищеском матче с «Вест Хэмом» (0:2).

«Он головой отправил мяч в перекладину и мог сравнять счет. Во втором тайме он довольно интересно играл против своего прямого соперника. Его действия были очень умными.

Он очень хорошо читает игру, быстро вливаясь в ее ход. Создает очень интересные моменты, умея находить свободные участки и выводить нападающих на выгодные позиции», - сказал бывший футболист в эфире Canal+.

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» хочет избавиться от двух игроков из-за Забарного.