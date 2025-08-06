Украинский легионер рассказал о главных секретах в игре Пакша

7 августа в словацком Прешове состоится первый матч квалификации Лиги конференций между «Полесьем» и венгерским «Пакшем».

Украинец Александр Надь, долго выступавший за венгерские клубы «Гонвед», «Дебрецен», «Ньиредьхаза» в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился ожиданиями от противостояния в Прешове:

– Прежде всего, следует сказать, что «Пакш» пользуется большой популярностью в соседней стране, хотя только в последние годы становился призером чемпионата и обладателем Кубка. Это я объясняю тем, что за «Пакш» всегда выступали исключительно венгры.

– Все-таки, возможно, это еще и потому, что в Пакше находится единственная в стране атомная электростанция и легионеры не изъявляли желания ехать сюда?

– Нет, это просто такая многолетняя кадровая политика клубного руководства. Более того, даже двойное гражданство футболиста не позволит ему защищать цвета «Пакша».

– В вашей многолетней карьере было немало матчей против «Пакша». Изменялась ли с годами игровая стилистика «горожан»?

– Нет, потому что они постоянно делали ставку на игру вторым номером. Это также вызвано и тем, что с небольшим перерывом у руля команды уже много лет находится Дьордь Богнар, четко соблюдающий свою футбольную философию. Речь идет об умелых действиях в среднем блоке, быстрых флангах, домашних заготовках при стандартных положениях. И еще Богнар очень мощный мотиватор. Не случайно, что «Пакш» называют командой с кубковым характером. Кстати, это не голословные слова, если учесть, что «горожане» в последнее время дважды становились обладателями Кубка Венгрии, побеждая в финале гранда – «Ференцварош».

– Для «Пакша» важно, где играть?

– Нет, хотя дома они обеспечены поддержкой 12 игрока. Для «горожан» все же, главное, чтобы соперник позволял им выбегать в контратаку, чтобы были свободные зоны у его владений.

– Кто на ведущих ролях в «Пакше»?

– Центральный защитник Акош Киньих, кстати, мой старый товарищ, недавно даже был на его свадьбе. Своей манерой игры он напоминает известного стоппера «Металлиста» Папу Гуйе. Думаю, что украинской команде придется помучиться с выдвинутым на острие атаки гренадером, экс-игроком сборной Венгрии Даниэлем Беде. Ему уже 38 лет, но он и дальше поражает своей заточеностью на ворота соперников. Речь идет как об игре на «втором этаже», так и на опережение.

– Тогда напоследок, как бы вы посоветовали житомирскому клубу действовать в противостоянии с «Пакшем»?

– То, что подопечные Руслана Ротаня будут владеть инициативой – не сомневаюсь. Но надо дорожить мячом, не ошибаться у своих владений, потому что «горожане» мастерски контратакуют. Также посоветовал бы при позиционном наступлении часто пробивать издалека, потому что вратарь венгров Адам Ковачик – не из надежных.

Все же думаю, что в Прешове много забитых мячей не будет и судьба этого противостояния решится на следующей неделе в Пакше.