Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский легионер рассказал о главных секретах в игре Пакша
Лига конференций
06 августа 2025, 14:15 | Обновлено 06 августа 2025, 14:21
263
0

Украинский легионер рассказал о главных секретах в игре Пакша

Александр Надь считает, что судьба противостояния «Полесья» решится в Венгрии

06 августа 2025, 14:15 | Обновлено 06 августа 2025, 14:21
263
0
Украинский легионер рассказал о главных секретах в игре Пакша
ФК Полесье Житомир

7 августа в словацком Прешове состоится первый матч квалификации Лиги конференций между «Полесьем» и венгерским «Пакшем».

Украинец Александр Надь, долго выступавший за венгерские клубы «Гонвед», «Дебрецен», «Ньиредьхаза» в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился ожиданиями от противостояния в Прешове:

– Прежде всего, следует сказать, что «Пакш» пользуется большой популярностью в соседней стране, хотя только в последние годы становился призером чемпионата и обладателем Кубка. Это я объясняю тем, что за «Пакш» всегда выступали исключительно венгры.

– Все-таки, возможно, это еще и потому, что в Пакше находится единственная в стране атомная электростанция и легионеры не изъявляли желания ехать сюда?

– Нет, это просто такая многолетняя кадровая политика клубного руководства. Более того, даже двойное гражданство футболиста не позволит ему защищать цвета «Пакша».

– В вашей многолетней карьере было немало матчей против «Пакша». Изменялась ли с годами игровая стилистика «горожан»?

– Нет, потому что они постоянно делали ставку на игру вторым номером. Это также вызвано и тем, что с небольшим перерывом у руля команды уже много лет находится Дьордь Богнар, четко соблюдающий свою футбольную философию. Речь идет об умелых действиях в среднем блоке, быстрых флангах, домашних заготовках при стандартных положениях. И еще Богнар очень мощный мотиватор. Не случайно, что «Пакш» называют командой с кубковым характером. Кстати, это не голословные слова, если учесть, что «горожане» в последнее время дважды становились обладателями Кубка Венгрии, побеждая в финале гранда – «Ференцварош».

– Для «Пакша» важно, где играть?

– Нет, хотя дома они обеспечены поддержкой 12 игрока. Для «горожан» все же, главное, чтобы соперник позволял им выбегать в контратаку, чтобы были свободные зоны у его владений.

– Кто на ведущих ролях в «Пакше»?

– Центральный защитник Акош Киньих, кстати, мой старый товарищ, недавно даже был на его свадьбе. Своей манерой игры он напоминает известного стоппера «Металлиста» Папу Гуйе. Думаю, что украинской команде придется помучиться с выдвинутым на острие атаки гренадером, экс-игроком сборной Венгрии Даниэлем Беде. Ему уже 38 лет, но он и дальше поражает своей заточеностью на ворота соперников. Речь идет как об игре на «втором этаже», так и на опережение.

– Тогда напоследок, как бы вы посоветовали житомирскому клубу действовать в противостоянии с «Пакшем»?

– То, что подопечные Руслана Ротаня будут владеть инициативой – не сомневаюсь. Но надо дорожить мячом, не ошибаться у своих владений, потому что «горожане» мастерски контратакуют. Также посоветовал бы при позиционном наступлении часто пробивать издалека, потому что вратарь венгров Адам Ковачик – не из надежных.

Все же думаю, что в Прешове много забитых мячей не будет и судьба этого противостояния решится на следующей неделе в Пакше.

По теме:
Динамо нужно равняться на Полесье. Хотя статистика не в их пользу
Назван лучший игрок и тренер 1-го тура УПЛ. Плюс символическая сборная
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал отмененный пенальти в матче Динамо – Пафос
Лига конференций Полесье Житомир Пакш Александр Надь инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Умер звездный немецкий футболист, становившийся чемпионом мира в 1990 году
Футбол | 05 августа 2025, 18:55 1
Умер звездный немецкий футболист, становившийся чемпионом мира в 1990 году
Умер звездный немецкий футболист, становившийся чемпионом мира в 1990 году

Франк Милль несколько месяцев назад пережил сердечный приступ

Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Футбол | 06 августа 2025, 08:48 20
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ

Киевляне проиграли 0:1

Ман Юнайтед согласовал контракт с топ-нападающим. Придется отдать 85 млн
Футбол | 06.08.2025, 14:34
Ман Юнайтед согласовал контракт с топ-нападающим. Придется отдать 85 млн
Ман Юнайтед согласовал контракт с топ-нападающим. Придется отдать 85 млн
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
Бокс | 06.08.2025, 09:15
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
Црвена Звезда не хочет играть с киевским Динамо в Лиге чемпионов
Футбол | 06.08.2025, 10:19
Црвена Звезда не хочет играть с киевским Динамо в Лиге чемпионов
Црвена Звезда не хочет играть с киевским Динамо в Лиге чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
НЕЙМАР: «Он лучший игрок, которого я видел. Ему не нужен Золотой мяч»
НЕЙМАР: «Он лучший игрок, которого я видел. Ему не нужен Золотой мяч»
05.08.2025, 09:15
Футбол
Лига конференций. Определен соперник Полесья в 4-м раунде квалификации
Лига конференций. Определен соперник Полесья в 4-м раунде квалификации
04.08.2025, 15:20 35
Футбол
Боб АРУМ: «Это уникальный боксер, такого мир раньше не видел»
Боб АРУМ: «Это уникальный боксер, такого мир раньше не видел»
04.08.2025, 23:30
Бокс
Усик проведет бой в начале 2026 года. Стал известен соперник
Усик проведет бой в начале 2026 года. Стал известен соперник
05.08.2025, 00:06 2
Бокс
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
05.08.2025, 19:35 37
Футбол
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
06.08.2025, 04:01 24
Теннис
Элина Свитолина – Наоми Осака. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
Элина Свитолина – Наоми Осака. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
05.08.2025, 23:55 6
Теннис
В Днепре создается новый футбольный клуб. Есть название и бюджет
В Днепре создается новый футбольный клуб. Есть название и бюджет
05.08.2025, 16:16 71
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем