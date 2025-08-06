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Украина. Премьер лига
06 августа 2025, 13:58 | Обновлено 06 августа 2025, 15:04
1229
0

Украинский клуб отреагировал на внезапную смерть Владимира Белоцерковца

ЛНЗ выразил искренние соболезнования семье игрока

06 августа 2025, 13:58 | Обновлено 06 августа 2025, 15:04
1229
0
Украинский клуб отреагировал на внезапную смерть Владимира Белоцерковца
Владимир Белоцерковец

Представитель Украинской Премьер-лиги, ЛНЗ Черкассы, прокомментировал неожиданную информацию о смерти 25-летнего игрока луганской «Зари» Владимира Белоцерковца.

«Футбольный клуб ЛНЗ выражает искренние соболезнования родным, близким и всей футбольной семье Владимира, полузащитника луганской «Зари».

Это большая потеря для украинского футбола. Светлая память», – написала пресс-служба клуба ЛНЗ.

За свою карьеру Белоцерковец четыре раза выходил против команды из Черкасс и один раз отметился голевой передачей.

За свою карьеру Белоцерковец четыре раза официально выступал против команды из Черкасс и один раз отметился голевой передачей.

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смерть чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Владимир Белоцерковец ЛНЗ Черкассы
Андрей Витренко Источник: ФК ЛНЗ
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