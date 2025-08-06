Украинский клуб отреагировал на внезапную смерть Владимира Белоцерковца

Представитель Украинской Премьер-лиги, ЛНЗ Черкассы, прокомментировал неожиданную информацию о смерти 25-летнего игрока луганской «Зари» Владимира Белоцерковца.

«Футбольный клуб ЛНЗ выражает искренние соболезнования родным, близким и всей футбольной семье Владимира, полузащитника луганской «Зари».

Это большая потеря для украинского футбола. Светлая память», – написала пресс-служба клуба ЛНЗ.

За свою карьеру Белоцерковец четыре раза выходил против команды из Черкасс и один раз отметился голевой передачей.

За свою карьеру Белоцерковец четыре раза официально выступал против команды из Черкасс и один раз отметился голевой передачей.