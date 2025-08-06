Украинский клуб отреагировал на внезапную смерть Владимира Белоцерковца
ЛНЗ выразил искренние соболезнования семье игрока
Представитель Украинской Премьер-лиги, ЛНЗ Черкассы, прокомментировал неожиданную информацию о смерти 25-летнего игрока луганской «Зари» Владимира Белоцерковца.
«Футбольный клуб ЛНЗ выражает искренние соболезнования родным, близким и всей футбольной семье Владимира, полузащитника луганской «Зари».
Это большая потеря для украинского футбола. Светлая память», – написала пресс-служба клуба ЛНЗ.
За свою карьеру Белоцерковец четыре раза выходил против команды из Черкасс и один раз отметился голевой передачей.
За свою карьеру Белоцерковец четыре раза официально выступал против команды из Черкасс и один раз отметился голевой передачей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Из жизни ушел игрок луганского клуба Владимир Белоцерковец
Команда будет называться «Дніпро 1918»