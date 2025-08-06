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Лига чемпионов
06 августа 2025, 13:05 |
55
0

Александр Тымчик провел 200-й матч в клубной карьере

На высшем уровне 28-летний защитник киевлян дебютировал 26 октября 2016 года

06 августа 2025, 13:05 |
55
0
Александр Тымчик провел 200-й матч в клубной карьере
facebook.com/fcdynamoua

Поединок с «Пафосом» стал 200-м в клубной карьере 28-летнего защитника киевлян Александра Тымчика. 155 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 32 - в еврокубках, в том числе 10 - в Лиге чемпионов, 12 - в Кубке Украины и 1 - в Суперкубке Украины. 110 матчей Александр провел за «Динамо», 73 - за «Зарю» и 17 - за каменскую «Сталь». На рубеж «200» Тымчик вышел через 9 лет 283 дня после дебюта на высшем уровне, который состоялся 26 октября 2016 года в домашнем поединке «Динамо» с «Зарей» в 1/8 финала Кубка Украины (5:2).

К слову, юбилеи, пусть и более скромные, отметили в игре против киприотов еще три футболиста киевлян. Николай Шапаренко провел 30-й матч в Лиге чемпионов, Александр Пихаленок – 10-й, а Андрей Ярмоленко – 20-й в еврокубках в качестве капитана динамовцев.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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