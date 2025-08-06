Клуб Украинской Премьер-лиги сделает ставку на воспитанников команды U-19

Генеральный директор криворожского «Кривбасса» Владимир Баенко рассказал о трансферной политике команды и стратегии в долгосрочной перспективе:

«У нас есть четкое понимание философии и стратегии клуба по развитию.

Она предусматривает, что украинские футболисты в «Кривбассе» – это игроки, которые переходят с U-19 в первую команду, а в будущем – воспитанники нашей академии. Уже в этом сезоне украинские футболисты команды – это ребята, выпустившиеся из U-19. В перспективе именно игроки нашей академии должны составить скелет первой команды.

Думаю, у болельщиков больше не будет вопросов о количестве украинцев в составе. Мы делаем все возможное от себя, и ребята тоже идут нам навстречу. Сейчас в коллективе хорошая атмосфера. Все с нетерпением ждут матчей в Премьер-лиге – для многих футболистов это будет первый опыт игр в украинском чемпионате. Я считаю, что будет интересно и будет на что посмотреть.

Что касается легионеров, то мы хотим поскорее их погрузить в атмосферу команды. Каждого из них благодарим за то, что приехали в Украину, в Кривой Рог. Повторюсь, каждый из них – это посланник информации в свою страну о той ситуации, которая сложилась в Украине. Мы продолжаем говорить на весь мир, что война продолжается, что нам нужна помощь, что нам нельзя сдаваться», – сообщил Баенко.