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Украина. Премьер лига
06 августа 2025, 13:47 | Обновлено 06 августа 2025, 13:49
56
0

Назван лучший игрок и тренер 1-го тура УПЛ. Плюс символическая сборная

Герои тура – полузащитник «Кудровки» Андрей Сторчоус и коуч «Кудровки» Василий Баранов

06 августа 2025, 13:47 | Обновлено 06 августа 2025, 13:49
56
0
Назван лучший игрок и тренер 1-го тура УПЛ. Плюс символическая сборная
ФК Кудровка. Андрей Сторчоус

Украинская Премьер-лига определила символическую сборную, а также назвала лучшего игрока и лучшего тренера 1-го тура УПЛ.

Звание лучшего игрока 1-го тура получил полузащитник Андрей Сторчоус, автор двух голов в матче «Кудровки» и «Александрии» (3:1). На первое место его поставили 33 эксперта из 40.

Лучшим тренером 1-го тура группа из 40 экспертов признала дебютанта Чемпионата УПЛ Василия Баранова, который во главе «Кудровки» одержал сенсационную победу над серебряным призером прошлого сезона «Александрией» (3:1).

В топ-5 игроков тура также вошли Ариналдо Ррапай («Колос», автор двух голевых передач), Евгений Морозко («Кудровка»), Олег Билык (вратарь «Эпицентра») и Виталий Роман (забил победный мяч в пользу «Руха»). В тройке лучших тренеров тура оказались Руслан Ротань («Полесье» в гостях обыграло «Карпаты» со счетом 2:0) и Руслан Костышин («Колос» победил «Кривбасс» – 2:1).

Всего эксперты упомянули 34 футболиста и 7 тренеров на звание героев 1-го тура, а также 68 кандидатов в символическую сборную.

Символическая сборная 1-го тура УПЛ

Вратарь: Олег Билык («Эпицентр»)

Защитники: Богдан Михайличенко («Полесье»), Тарас Михавко («Динамо»), Никита Бурда («Колос»), Виталий Роман («Рух»)

Полузащитники: Евгений Морозко («Кудровка»), Ариналдо Ррапай («Колос»), Николай Шапаренко («Динамо»), Андрей Сторчоус («Кудровка»), Александр Назаренко («Полесье»)

Нападающий: Николай Гайдучик («Полесье»)

Главный тренер: Василий Баранов («Кудровка»)

Запас: Константинос Стамулис («Верес»), Николай Матвиенко («Шахтер»), Яков Башич («Заря»), Владислав Приймак («Оболонь»), Сергей Чоботенко («Полесье»), Андрей Цуриков («Колос»), Теллес («Колос»), Алиссон («Шахтер»), Кауан Элиас («Шахтер»), Владислав Ванат («Динамо»)

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Андрей Витренко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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