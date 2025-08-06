Назван лучший игрок и тренер 1-го тура УПЛ. Плюс символическая сборная
Герои тура – полузащитник «Кудровки» Андрей Сторчоус и коуч «Кудровки» Василий Баранов
Украинская Премьер-лига определила символическую сборную, а также назвала лучшего игрока и лучшего тренера 1-го тура УПЛ.
Звание лучшего игрока 1-го тура получил полузащитник Андрей Сторчоус, автор двух голов в матче «Кудровки» и «Александрии» (3:1). На первое место его поставили 33 эксперта из 40.
Лучшим тренером 1-го тура группа из 40 экспертов признала дебютанта Чемпионата УПЛ Василия Баранова, который во главе «Кудровки» одержал сенсационную победу над серебряным призером прошлого сезона «Александрией» (3:1).
В топ-5 игроков тура также вошли Ариналдо Ррапай («Колос», автор двух голевых передач), Евгений Морозко («Кудровка»), Олег Билык (вратарь «Эпицентра») и Виталий Роман (забил победный мяч в пользу «Руха»). В тройке лучших тренеров тура оказались Руслан Ротань («Полесье» в гостях обыграло «Карпаты» со счетом 2:0) и Руслан Костышин («Колос» победил «Кривбасс» – 2:1).
Всего эксперты упомянули 34 футболиста и 7 тренеров на звание героев 1-го тура, а также 68 кандидатов в символическую сборную.
Символическая сборная 1-го тура УПЛ
Вратарь: Олег Билык («Эпицентр»)
Защитники: Богдан Михайличенко («Полесье»), Тарас Михавко («Динамо»), Никита Бурда («Колос»), Виталий Роман («Рух»)
Полузащитники: Евгений Морозко («Кудровка»), Ариналдо Ррапай («Колос»), Николай Шапаренко («Динамо»), Андрей Сторчоус («Кудровка»), Александр Назаренко («Полесье»)
Нападающий: Николай Гайдучик («Полесье»)
Главный тренер: Василий Баранов («Кудровка»)
Запас: Константинос Стамулис («Верес»), Николай Матвиенко («Шахтер»), Яков Башич («Заря»), Владислав Приймак («Оболонь»), Сергей Чоботенко («Полесье»), Андрей Цуриков («Колос»), Теллес («Колос»), Алиссон («Шахтер»), Кауан Элиас («Шахтер»), Владислав Ванат («Динамо»)
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