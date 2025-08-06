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Азартные игры
06 августа 2025, 13:02 | Обновлено 06 августа 2025, 13:03
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Легенда Арсенала стал глобальным амбассадором букмекера

Тьерри Анри будет продвигать бренд в международной кампании

06 августа 2025, 13:02 | Обновлено 06 августа 2025, 13:03
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Легенда Арсенала стал глобальным амбассадором букмекера
Getty Images/Global Images Ukraine.Тьерри Анри

Легендарный французский футболист Тьерри Анри подписал соглашение с оператором Betway в качестве глобального амбассадора накануне Чемпионата мира 2026 года.

Анри – один из величайших игроков Премьер-лиги, забивший 290 голов за карьеру в таких клубах, как «Арсенал», «Барселона» и «Ювентус». С 2018 года он также занимается тренерской деятельностью, а в 2024 году возглавил олимпийскую сборную Франции.

Анри заявил, что рад присоединиться к Betway, отмечая важность азарта и страсти, которые объединяют фанатов с футболом.

Гендиректор компании Нил Менаше отметил, что участие Анри усилит маркетинговую стратегию оператора.

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азарт казино ставки букмекеры Арсенал Лондон Барселона Ювентус Тьерри Анри
Александр Гринник Источник
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