Легенда Арсенала стал глобальным амбассадором букмекера

Легендарный французский футболист Тьерри Анри подписал соглашение с оператором Betway в качестве глобального амбассадора накануне Чемпионата мира 2026 года.

Анри – один из величайших игроков Премьер-лиги, забивший 290 голов за карьеру в таких клубах, как «Арсенал», «Барселона» и «Ювентус». С 2018 года он также занимается тренерской деятельностью, а в 2024 году возглавил олимпийскую сборную Франции.

Анри заявил, что рад присоединиться к Betway, отмечая важность азарта и страсти, которые объединяют фанатов с футболом.

Гендиректор компании Нил Менаше отметил, что участие Анри усилит маркетинговую стратегию оператора.

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