«Мы сделаем мощный камбек». Реакция болельщиков на поражение Динамо

Киевское «Динамо» провело первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Подопечные Александра Шовковского со счетом 0:1 проиграли клубу «Пафос».

У «Динамо» было несколько возможностей забить. В первом тайме быстрая атака киевского клуба завершилась ударом Дубинчака в каркас ворот.

На 62-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Пафоса». Но после просмотра повтора свое решение изменил. А на 84-й минуте Андерсон своим точным ударом принес победу «Пафосу». Болельщики «Динамо» остались недовольны игрой команды.

Evgeniy V: Боже, что за ДНО.

Hycha Bogdan: Футбол Кипра на подъеме😂😂😂😂

Vitaly Kuchinsky: Какой-то ноунейм показывает атакующим игрокам Динамо, как нужно забивать.

Andrii K: Кто подскажет, это уже ДК на пике формы или еще нет?

Bogdan: Как только дед ушел с поля – игра хоть какая-то полностью исчезла.

MetaMort: Не беспокойтесь. Мы сделаем мощный Камбек 🔥🔥🔥

Anatolii Chyzh: Позор этому Динамо, которое пешком ходило. И позволило пешком тому Пафосу забить. Ужас.

Bohdan: Вот это как раз уровень нынешнего Динамо сейчас: лучше Мальты, но не дотягивает до Кипра.

Роман: Так а что хотели, когда нападающий не забивает с двух метров? Было три момента, когда нужно было забивать, но не забили. Вот и получили. Да, счет не по игре, но нужно реализовывать моменты и защищаться.

Антон: Кто проживает на дне океана – наше киевское Динамо.