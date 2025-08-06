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06 августа 2025, 12:59 |
128
0

Кубок лиг: первый ассист Смолякова, топ-матч от Синчука, резерв Чеберко

Состоялись несколько матчей Кубка лиг

06 августа 2025, 12:59 |
128
0
Кубок лиг: первый ассист Смолякова, топ-матч от Синчука, резерв Чеберко
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Смоляков

В ночь с пятого на шестое августа состоялось несколько матчей Кубка лиг. Сыграли свои матчи клубы, в которых выступают украинцы. Артем Смоляков отличился первым ассистом за Лос-Анджелес, Евгений Чеберко сидел в запасе Коламбуса, а Геннадий Синчук феерировал за Монреаль.

Артем Смоляков вышел в стартовом составе Лос-Анджелеса на матч против мексиканского Тигресса. Клуб украинца забил первым благодаря голу Мартинеса с пенальти. Тигресс сравнял счет незадолго после перерыва. На 64-й минуте Смоляков отдал пас на прошедшему по флангу Мартинесу и забил победный мяч. В матче с Тигресом УАНЛ украинский защитник отличился дебютным ассистом за Лос-Анджелес.

Монреаль Геннадия Синчука встречался с Пуэблой. Украинец вышел на поле в стартовом составе, однако был заменен сразу после перерыва. Канадцы еще в первом тайме остались в меньшинстве – прямой красный получил Вотерман. Еще через несколько минут Пуэбла не реализовала пенальти. Монреаль в меньшинстве смог выйти вперед усилиями Овуса, однако канадцы потеряли преимущество, пропустив два гола во втором тайме. Геннадий Синчук, несмотря на то, что отыграл всего 45 минут, получил высокие оценки от статистических порталов.

Коламбус Крю противостоял мексиканскому Леону. Украинский защитник Коламбуса Евгений Чеберко всю игру провел на скамье для запасных, а его клуб одержал минимальную победу благодаря голу Арфстена во втором тайме.

Кубок лиг, 6 августа

Тигрес УАНЛ – Лос-Анджелес – 1:2

Голы: Лопес Родригес, 47 – Мартинес (пен.), 38, 64

Коламбус Крю – Леон – 1:0

Гол: Арфстен, 53

Монреаль – Пуэбла – 1:2

Голы: Оусу, 48 – Гомес, 58, Марин, 73

Толука – Нью-Йорк Сити – 2:1

Голы: Ангуло, 37, Паулиньо, 39 – Мартинес, 10

Хьюстон Динамо – Пачука – 1:2

Голы: Басси, 82 – Киньонес, 24, Тоньи, 85

Масатлан – Сан-Диего – 0:2

Голы: Валакари, 66, 74

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Геннадий Синчук Евгений Чеберко Артем Смоляков Коламбус Крю Клуб де Фут Монреаль Лос-Анджелес (MLS)
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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