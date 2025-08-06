Легенда Динамо: «Я думал, что они дожмут Пафос. Боялись ошибиться»

Бывший защитник киевского «Динамо» Олег Кузнецов отреагировал на фиаско подопечных Александра Шовковского в первом матче квалификации Лиги чемпионов против кипрского «Пафоса» (0:1).

– До того, как этот клуб стал соперником Динамо, я ничего не знал о нем. Сразу хочу отметить, что тренерский штаб бело-синих хорошо разобрал манеру игры Пафоса, и правильно выставил против соперника двух «опорников» – Михайленко и Бражко.

Два тайма этого матча прошли по одному и тому же сценарию – сначала активнее играет кипрская команда благодаря прессингу, а затем инициативу забирает Динамо. Был момент после перерыва, когда смелый и тактически верный ход сделал Александр Шовковский, оставив одного «опорника» позади и бросив Пихальонка в атаку – ближе к воротам соперника в пару Шапаренко. Я думал, что динамовцы дожмут Пафос.

– Не хватило только гола в ворота гостей…

– По ходу всей игры были у Динамо предпосылки для этого, однако попасть в рамку впервые удалось только на 75-й минуте. Много блокировок было, и, к сожалению, много неточных передач в решающей фазе возле чужой штрафной. В таких матчах, конечно, нужно забивать. Но это постепенно придет по ходу сезона. Еще нужно сказать о чрезмерной, видимо, осторожности – боялись ошибиться, боялись пропустить. Однако на финише поединка все-таки не обошлось без одной, но решающей погрешности.

– Динамо могло получить шанс открыть счет, когда арбитр поставил пенальти. Но потом 11-метровый отменили. Рефери поступил правильно?

– Да, потому что пенальти не было. Очевидно, что Ванат дорисовал в том эпизоде. Защитник Пафоса, конечно, в мяч не сыграл, но и в ногу нашему форварду не угодил. Кстати, не тянул на 11-метровый и второй эпизод с Ванатом в штрафной соперника. Поэтому все вердикты рефери были логичными, – заявил Кузнецов.