Сенсационный игрок Реала получит девятый номер и место в стартовом составе

Талантливый форвард мадридского «Реала» Гонсало Гарсия сумел впечатлить главного тренера Хаби Алонсо по итогам клубного чемпионата мира.

По информации испанской прессы, 21-летний футболист сменит игровой номер и тепер будет выступать на поле в футболке с «девяткой» на спине. В прошлом сезоне под этим номером играл француз Килиан Мбаппе – он взял «десятку».

Сообщается, что Алонсо планирует предоставить Гонсало место в стартовом составе из-за уверенной игры молодого игрока. Гарсия был вызван на клубный чемпионат в качестве игрока ротации, но успешно заменил Мбаппе, который из-за проблем со здоровьем не мог помочь команде.

Гонсало полностью воспользовался своим шансом и стал настоящим открытием турнира – провел шесть матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Кроме того, королевский клуб работает над новым соглашением, которое позволит продлить сотрудничество с испанцем. Нынешний контракт Гарсии истекает в июне 2027 года.