Сенсационный игрок Реала получит девятый номер и место в стартовом составе
Гонсало Гарсия впечатлил Хаби Алонсо по итогам клубного чемпионата мира
Талантливый форвард мадридского «Реала» Гонсало Гарсия сумел впечатлить главного тренера Хаби Алонсо по итогам клубного чемпионата мира.
По информации испанской прессы, 21-летний футболист сменит игровой номер и тепер будет выступать на поле в футболке с «девяткой» на спине. В прошлом сезоне под этим номером играл француз Килиан Мбаппе – он взял «десятку».
Сообщается, что Алонсо планирует предоставить Гонсало место в стартовом составе из-за уверенной игры молодого игрока. Гарсия был вызван на клубный чемпионат в качестве игрока ротации, но успешно заменил Мбаппе, который из-за проблем со здоровьем не мог помочь команде.
Гонсало полностью воспользовался своим шансом и стал настоящим открытием турнира – провел шесть матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
Кроме того, королевский клуб работает над новым соглашением, которое позволит продлить сотрудничество с испанцем. Нынешний контракт Гарсии истекает в июне 2027 года.
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