Сухая серия Нещерета – в топе в еврокубках среди вратарей украинских команд
Голкипер «Динамо» держал свои ворота на «замке» 390 минут кряду
В матче с «Пафосом» завершились сухие серии «Динамо» и голкипера киевлян Руслана Нещерета в еврокубках, которые составили 390 минут. Командный показатель бело-синих занимает 9-10-е место по продолжительности среди украинских клубов. А вот результат Нещерета в аналогичном рейтинге вратарей стал пятым за все годы. Дольше держали свои ворота на «замке» только Александр Горяинов - 593 минуты, дважды Евгений Рудаков - 541 и 419, а также Андрей Пятов - 394.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные сухие серии украинских клубов в еврокубках
|
Серия
|
Клуб
|
Период
|
|
Вратари
|
593’
|
Металлист
|
06.11.2008
|
12.03.2009
|
Александр ГОРЯИНОВ
|
541’
|
Динамо
|
17.09.1975
|
17.03.1976
|
Евгений РУДАКОВ
|
447’
|
Ворскла
|
27.08.2009
|
18.08.2011
|
Сергей ДОЛГАНСКИЙ (267’), Сергей ВЕЛИЧКО (180’)
|
419’
|
Динамо
|
12.11.1969
|
08.11.1972
|
Евгений РУДАКОВ
|
409’
|
Динамо
|
17.03.1976
|
02.03.1977
|
Евгений РУДАКОВ (319’), Михаил МОСКАЛЕНКО (90’)
|
395’
|
Шахтер
|
25.11.2000
|
11.03.2021
|
Андрей ПЯТОВ (13’), Анатолий ТРУБИН (382’)
|
394’
|
Шахтер
|
29.07.2009
|
28.08.2009
|
Андрей ПЯТОВ (304’), Рустам ХУДЖАМОВ (90’)
|
394’
|
Шахтер
|
18.08.2016
|
20.10.2016
|
Андрей ПЯТОВ
|
390’
|
Шахтер
|
17.09.2002
|
27.08.2003
|
Войцех КОВАЛЕВСКИ (3’), Дмитрий ШУТКОВ (90’),
|
|
|
|
|
Стипе ПЛЕТИКОСА (297’)
|
390’
|
Динамо
|
21.01.2025
|
05.08.2025
|
Руслан НЕЩЕРЕТ
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