Сухая серия Нещерета – в топе в еврокубках среди вратарей украинских команд

В матче с «Пафосом» завершились сухие серии «Динамо» и голкипера киевлян Руслана Нещерета в еврокубках, которые составили 390 минут. Командный показатель бело-синих занимает 9-10-е место по продолжительности среди украинских клубов. А вот результат Нещерета в аналогичном рейтинге вратарей стал пятым за все годы. Дольше держали свои ворота на «замке» только Александр Горяинов - 593 минуты, дважды Евгений Рудаков - 541 и 419, а также Андрей Пятов - 394.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные сухие серии украинских клубов в еврокубках