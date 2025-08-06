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Лига чемпионов
06 августа 2025, 10:38 |
243
1

Сухая серия Нещерета – в топе в еврокубках среди вратарей украинских команд

Голкипер «Динамо» держал свои ворота на «замке» 390 минут кряду

06 августа 2025, 10:38 |
243
1
Сухая серия Нещерета – в топе в еврокубках среди вратарей украинских команд
facebook.com/fcdynamoua

В матче с «Пафосом» завершились сухие серии «Динамо» и голкипера киевлян Руслана Нещерета в еврокубках, которые составили 390 минут. Командный показатель бело-синих занимает 9-10-е место по продолжительности среди украинских клубов. А вот результат Нещерета в аналогичном рейтинге вратарей стал пятым за все годы. Дольше держали свои ворота на «замке» только Александр Горяинов - 593 минуты, дважды Евгений Рудаков - 541 и 419, а также Андрей Пятов - 394.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные сухие серии украинских клубов в еврокубках

Серия

Клуб

Период

Вратари

593’

Металлист

06.11.2008

12.03.2009

Александр ГОРЯИНОВ

541’

Динамо

17.09.1975

17.03.1976

Евгений РУДАКОВ

447’

Ворскла

27.08.2009

18.08.2011

Сергей ДОЛГАНСКИЙ (267’), Сергей ВЕЛИЧКО (180’)

419’

Динамо

12.11.1969

08.11.1972

Евгений РУДАКОВ

409’

Динамо

17.03.1976

02.03.1977

Евгений РУДАКОВ (319’), Михаил МОСКАЛЕНКО (90’)

395’

Шахтер

25.11.2000

11.03.2021

Андрей ПЯТОВ (13’), Анатолий ТРУБИН (382’)

394’

Шахтер

29.07.2009

28.08.2009

Андрей ПЯТОВ (304’), Рустам ХУДЖАМОВ (90’)

394’

Шахтер

18.08.2016

20.10.2016

Андрей ПЯТОВ

390’

Шахтер

17.09.2002

27.08.2003

Войцех КОВАЛЕВСКИ (3’), Дмитрий ШУТКОВ (90’),

Стипе ПЛЕТИКОСА (297’)

390’

Динамо

21.01.2025

05.08.2025

Руслан НЕЩЕРЕТ
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zhevasil
395’ Шахтар 25.11.2000 11.03.2021 Андрій ПЯТОВ (13’),  Анатолій ТРУБІН (382’) 21 год длилась сухая серия? Круто)
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