Полузащитник Зари восстановился после травмы
Белоцерковец вернулся в общую группу, Вантух – на подходе
Как стало известно Sport.ua, полузащитник «Зари» Владимир Белоцерковец уже тренируется в общей группе, восстановившись после травмы голеностопа. Скорее всего, он будет включен в заявку луганчан на очередной календарный матч – с «Кудривой», который состоится 11 августа.
Левый защитник Роман Вантух вернется в строй через неделю, а опорный полузащитник, босниец Деян Попара рассчитывает помочь «Заре» уже после сентябрьской международной паузы на матчи сборных.
В первом туре чемпионата УПЛ луганская команда сыграла вничью с ЛНЗ – 0:0.
Ранее сообщалось, что дирекция УПЛ утвердила даты и время начала матчей 3-го тура чемпионата.
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