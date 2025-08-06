Полузащитник Зари восстановился после травмы

Как стало известно Sport.ua, полузащитник «Зари» Владимир Белоцерковец уже тренируется в общей группе, восстановившись после травмы голеностопа. Скорее всего, он будет включен в заявку луганчан на очередной календарный матч – с «Кудривой», который состоится 11 августа.

Левый защитник Роман Вантух вернется в строй через неделю, а опорный полузащитник, босниец Деян Попара рассчитывает помочь «Заре» уже после сентябрьской международной паузы на матчи сборных.

В первом туре чемпионата УПЛ луганская команда сыграла вничью с ЛНЗ – 0:0.

Ранее сообщалось, что дирекция УПЛ утвердила даты и время начала матчей 3-го тура чемпионата.