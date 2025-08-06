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Украина. Премьер лига
06 августа 2025, 10:34 |
255
0

Полузащитник Зари восстановился после травмы

Белоцерковец вернулся в общую группу, Вантух – на подходе

06 августа 2025, 10:34 |
255
0
Полузащитник Зари восстановился после травмы
ФК Заря

Как стало известно Sport.ua, полузащитник «Зари» Владимир Белоцерковец уже тренируется в общей группе, восстановившись после травмы голеностопа. Скорее всего, он будет включен в заявку луганчан на очередной календарный матч – с «Кудривой», который состоится 11 августа.

Левый защитник Роман Вантух вернется в строй через неделю, а опорный полузащитник, босниец Деян Попара рассчитывает помочь «Заре» уже после сентябрьской международной паузы на матчи сборных.

В первом туре чемпионата УПЛ луганская команда сыграла вничью с ЛНЗ – 0:0.

Ранее сообщалось, что дирекция УПЛ утвердила даты и время начала матчей 3-го тура чемпионата.

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Владимир Белоцерковец Заря Луганск инсайд травма Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Роман Вантух Деян Попара
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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