Дочь Суркиса отреагировала на фиаско Динамо в Лиге чемпионов: «Я промолчу»

Дочь президента киевского «Динамо» Яна Суркис отреагировала на фиаско подопечных Александра Шовковского в первом матче квалификации Лиги чемпионов против кипрского «Пафоса» (0:1).

«Я промолчу. Жила шикарно полтора месяца без футбольных нервов», – лаконично написала Яна.

Ответный матч между «Динамо» и «Пафосом» запланирован на вторник, 12 августа. Стартовый свисток раздастся в 20:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Шовковский назвал причину поражения Динамо против Пафоса в Лиге чемпионов