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  4. Дочь Суркиса отреагировала на фиаско Динамо в Лиге чемпионов: «Я промолчу»
Лига чемпионов
06 августа 2025, 10:39 |
1770
2

Дочь Суркиса отреагировала на фиаско Динамо в Лиге чемпионов: «Я промолчу»

Яна была очень разочарована после поражения «бело-синих»

06 августа 2025, 10:39 |
1770
2
Дочь Суркиса отреагировала на фиаско Динамо в Лиге чемпионов: «Я промолчу»
Instagram. Яна Суркис

Дочь президента киевского «Динамо» Яна Суркис отреагировала на фиаско подопечных Александра Шовковского в первом матче квалификации Лиги чемпионов против кипрского «Пафоса» (0:1).

«Я промолчу. Жила шикарно полтора месяца без футбольных нервов», – лаконично написала Яна.

Ответный матч между «Динамо» и «Пафосом» запланирован на вторник, 12 августа. Стартовый свисток раздастся в 20:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Шовковский назвал причину поражения Динамо против Пафоса в Лиге чемпионов

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Пафос Пафос - Динамо Лига чемпионов Динамо Киев
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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yuriy popovych
А на Окружній інтерв" ю не брали?
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+2
Engineer
А мы - война, война. Вот у людей только "футбольные" нервы бывают.
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0
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