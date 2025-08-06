Свитолина показала direct в Instagram после поражения от Осаки: «Позор»

Украинская теннисистка Элина Свитолина неожиданно потерпела разгромное поражение в матче 1/4 финала турнира в Монреале, уступив представительнице Японии Наоми Осаке (2:6; 2:6).

После игры Элина показала direct своего Instagram, где пользователи желают ей смерти и оскорбляют ее близких, заявляя, что проиграли деньги из-за фиаско украинки в Канаде.

«Всем, кто делает ставки: я, прежде всего, мама, а уже потом спортсменка. То, как вы обращаетесь к женщинам, к матерям – это Позор. Если бы ваши мамы увидели ваши сообщения, им было бы противно», – написала Свитолина.