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  4. Свитолина показала direct в Instagram после поражения от Осаки: «Позор»
WTA
06 августа 2025, 09:04 | Обновлено 06 августа 2025, 09:06
760
1

Свитолина показала direct в Instagram после поражения от Осаки: «Позор»

Украинка получила достаточно много угроз от лудоманов

06 августа 2025, 09:04 | Обновлено 06 августа 2025, 09:06
760
1
Свитолина показала direct в Instagram после поражения от Осаки: «Позор»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина неожиданно потерпела разгромное поражение в матче 1/4 финала турнира в Монреале, уступив представительнице Японии Наоми Осаке (2:6; 2:6).

После игры Элина показала direct своего Instagram, где пользователи желают ей смерти и оскорбляют ее близких, заявляя, что проиграли деньги из-за фиаско украинки в Канаде.

«Всем, кто делает ставки: я, прежде всего, мама, а уже потом спортсменка. То, как вы обращаетесь к женщинам, к матерям – это Позор. Если бы ваши мамы увидели ваши сообщения, им было бы противно», – написала Свитолина.

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Элина Свитолина Наоми Осака WTA Монреаль
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Artem Halushka
З такою психологією пора завершувати кар'єру. 
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