Экс-арбитр ФИФА: «Пенальти на Ванате? Случилось поспешное решение»

Бывший арбитр Сергей Шебек оценил действия швейцарского арбитра Сандро Шерер, который поставил пенальти в ворота «Пафоса», но отменил его после просмотра VAR.

– Арбитру с той позиции, которую он занимал, видимо, показалось, что защитник «Пафоса» в борьбе за мяч ударил Ваната по ноге, поэтому без колебаний указал на «отметку». Но здесь на помощь пришел VAR.

И мы очами VAR смогли верно разглядеть, что, оказывается, Ванат левой ногой цепляется за правую ногу стоящего на земле защитника, после чего и происходит падение. Да, в динамике трудно уловить эти детали, кто кого бьет, или кто первым касается чьей ноги. Поэтому произошло поспешное решение и ошибка со стороны арбитра. Но современные технологии устранили этот недостаток. В конечном счете все правильно – пенальти нет, – резюмировал эксперт.

Ответный матч между «Динамо» и «Пафосом» запланирован на вторник, 12 августа. Стартовый свисток раздастся в 20:00 по киевскому времени.

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