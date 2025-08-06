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  4. Экс-арбитр ФИФА: «Пенальти на Ванате? Случилось поспешное решение»
Лига чемпионов
06 августа 2025, 08:22 | Обновлено 06 августа 2025, 08:23
2138
1

Экс-арбитр ФИФА: «Пенальти на Ванате? Случилось поспешное решение»

Сергей Шебек считает, что арбитр правильно отменил пенальти после просмотра VAR

06 августа 2025, 08:22 | Обновлено 06 августа 2025, 08:23
2138
1
Экс-арбитр ФИФА: «Пенальти на Ванате? Случилось поспешное решение»
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

Бывший арбитр Сергей Шебек оценил действия швейцарского арбитра Сандро Шерер, который поставил пенальти в ворота «Пафоса», но отменил его после просмотра VAR.

– Арбитру с той позиции, которую он занимал, видимо, показалось, что защитник «Пафоса» в борьбе за мяч ударил Ваната по ноге, поэтому без колебаний указал на «отметку». Но здесь на помощь пришел VAR.

И мы очами VAR смогли верно разглядеть, что, оказывается, Ванат левой ногой цепляется за правую ногу стоящего на земле защитника, после чего и происходит падение. Да, в динамике трудно уловить эти детали, кто кого бьет, или кто первым касается чьей ноги. Поэтому произошло поспешное решение и ошибка со стороны арбитра. Но современные технологии устранили этот недостаток. В конечном счете все правильно – пенальти нет, – резюмировал эксперт.

Ответный матч между «Динамо» и «Пафосом» запланирован на вторник, 12 августа. Стартовый свисток раздастся в 20:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Шовковский назвал причину поражения Динамо против Пафоса в Лиге чемпионов

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Сергей Шебек Владислав Ванат Пафос Динамо - Пафос Динамо Киев Лига чемпионов
Олег Вахоцкий Источник: UA-Football
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