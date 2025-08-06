Коуч Пафоса объяснил, как его команде удалось обыграть Динамо в матче ЛЧ
Хуан Карлос Карседо похвалил своих подопечных
Главный тренер кипрского «Пафоса» Хуан Карлос Карседо поделился эмоциями после первого матча квалификационного раунда Лиги чемпионов, где его команда минимально одолела киевское «Динамо» (1:0).
«Это была сложная игра. Мы разговаривали в перерыве и говорили, что можем выиграть матч, имея возможности, которые нашли. Это была очень важная и хорошая игра нашей команды, не самая лучшая, но одна из самых важных. Мы доверяем всем игрокам. В первом тайме нам было тяжело, но во втором мы хорошо выступили.
Мы очень довольны результатом и игрой. Было тяжело, но мы проявили терпение, обрели этот этап и воспользовались им. Впереди еще очень сложный ответный матч. Поздравляем «Динамо», потому что это очень хорошая команда.
Это одна из важнейших побед в истории "Пафоса". То, что делают эти игроки – это нечто историческое. Мы стоим на земле, но имеем высокие амбиции. Я посвящаю ее нашим болельщикам, тем, кто был здесь с нами, и тем, кто был дома», – сказал Карседо.
Ответный матч между «Динамо» и «Пафосом» запланирован на вторник, 12 августа. Стартовый свисток раздастся в 20:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что Шовковский назвал причину поражения Динамо против Пафоса в Лиге чемпионов
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