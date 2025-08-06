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Лига чемпионов
06 августа 2025, 08:03 | Обновлено 06 августа 2025, 08:04
1515
0

Коуч Пафоса объяснил, как его команде удалось обыграть Динамо в матче ЛЧ

Хуан Карлос Карседо похвалил своих подопечных

06 августа 2025, 08:03 | Обновлено 06 августа 2025, 08:04
1515
0
Коуч Пафоса объяснил, как его команде удалось обыграть Динамо в матче ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуан Карлос Карседо

Главный тренер кипрского «Пафоса» Хуан Карлос Карседо поделился эмоциями после первого матча квалификационного раунда Лиги чемпионов, где его команда минимально одолела киевское «Динамо» (1:0).

«Это была сложная игра. Мы разговаривали в перерыве и говорили, что можем выиграть матч, имея возможности, которые нашли. Это была очень важная и хорошая игра нашей команды, не самая лучшая, но одна из самых важных. Мы доверяем всем игрокам. В первом тайме нам было тяжело, но во втором мы хорошо выступили.

Мы очень довольны результатом и игрой. Было тяжело, но мы проявили терпение, обрели этот этап и воспользовались им. Впереди еще очень сложный ответный матч. Поздравляем «Динамо», потому что это очень хорошая команда.

Это одна из важнейших побед в истории "Пафоса". То, что делают эти игроки – это нечто историческое. Мы стоим на земле, но имеем высокие амбиции. Я посвящаю ее нашим болельщикам, тем, кто был здесь с нами, и тем, кто был дома», – сказал Карседо.

Ответный матч между «Динамо» и «Пафосом» запланирован на вторник, 12 августа. Стартовый свисток раздастся в 20:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Шовковский назвал причину поражения Динамо против Пафоса в Лиге чемпионов

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Динамо Киев Динамо - Пафос Пафос Лига чемпионов
Олег Вахоцкий Источник: 24sports.com.cy
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