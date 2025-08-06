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06 августа 2025, 03:08 |
229
0

ФОТО. Как Ярослав Ракицкий отпраздновал свой день рождения

Ольга Ракицкая поделилась милыми фото и видео

06 августа 2025, 03:08 |
229
0
ФОТО. Как Ярослав Ракицкий отпраздновал свой день рождения
Instagram. Ярослав и Ольга Ракицкие

Ольга Ракицкая поделилась романтичными снимками с празднования дня рождения защитника «Черноморца» Ярослава Ракицкого.

Пара провела день у моря в Одессе – в кругу близких людей.

По словам Ольги, обычно она тщательно готовит праздник, но в этот раз Ярослав попросил просто приехать без подготовки.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Они провели день вдвоем, а вечером встретились с друзьями.

Фото и видео с теплыми объятиями и атмосферой любви тронули подписчиков.

Особенно Ярославу запомнился вот этот подарок от друзей:

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фото lifestyle Ярослав Ракицкий Ольга Ракицкая Черноморец Одесса день рождения
Максим Лапченко Источник: Instagram
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