ФОТО. У Ламина Ямаля – новая девушка. Она встречалась с Энцо Фернандесом

18-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль оказался в центре любовных слухов.

По данным испанских СМИ, у футболиста роман с 24-летней аргентинской певицей Ники Николь. Пара познакомилась на дне рождения Ямаля, где, как утверждает журналист Хави де Йойос, был флирт, но без поцелуев.

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Однако уже 24 июля Ямаля и Ники заметили вместе в пляжном клубе, где, по информации инсайдера, они поцеловались и покинули заведение около 4 утра.

Йойос публично призвал обоих подтвердить или опровергнуть отношения, предложив им подмигнуть в следующем видео. Вскоре Ники опубликовала ролик под песню “The Boy Is Mine” и в конце действительно подмигнула.

Напомним, ранее Ники Николь была связана с полузащитником «Челси» Энцо Фернандесом – пара расставалась, но позже восстановила отношения.