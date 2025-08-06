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06 августа 2025, 02:46 |
95
0

ФОТО. У Ламина Ямаля – новая девушка. Она встречалась с Энцо Фернандесом

Ламин Ямаль начал встречаться с популярной певицей

06 августа 2025, 02:46 |
95
0
ФОТО. У Ламина Ямаля – новая девушка. Она встречалась с Энцо Фернандесом
Instagram. Ники Николь и Ламин Ямаль

18-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль оказался в центре любовных слухов.

По данным испанских СМИ, у футболиста роман с 24-летней аргентинской певицей Ники Николь. Пара познакомилась на дне рождения Ямаля, где, как утверждает журналист Хави де Йойос, был флирт, но без поцелуев.

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Однако уже 24 июля Ямаля и Ники заметили вместе в пляжном клубе, где, по информации инсайдера, они поцеловались и покинули заведение около 4 утра.

Йойос публично призвал обоих подтвердить или опровергнуть отношения, предложив им подмигнуть в следующем видео. Вскоре Ники опубликовала ролик под песню “The Boy Is Mine” и в конце действительно подмигнула.

Напомним, ранее Ники Николь была связана с полузащитником «Челси» Энцо Фернандесом – пара расставалась, но позже восстановила отношения.

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фото lifestyle девушки Ламин Ямаль Барселона
Максим Лапченко Источник: Instagram
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