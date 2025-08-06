ФОТО. Жены футболистов Динамо отреагировали на поражение от Пафоса

«Динамо» уступило «Пафосу» в квалификации Лиги чемпионов – жены игроков отреагировали в Telegram.

Киевское «Динамо» проиграло кипрскому «Пафосу» (0:1) в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Встреча прошла в Люблине, где более 2 тысяч фанатов не помогли команде Шовковского уникнуть поражения – гол пропустили на контратаке.

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После матча жены игроков прокомментировали результат.

Кристина Шацких, девушка Шапаренко, написала: «Это я сейчас», добавив эмодзи взрыва.

Яна Суркис, жена Биловара, добавила с сарказмом: «Полтора месяца жила без футбольных нервов – было прекрасно».