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06 августа 2025, 02:06 |
228
0

ФОТО. Горячая красотка бросила звезду Реала в самый сложный период

Бруна Ротта больше не встречается с Родриго

06 августа 2025, 02:06 |
228
0
ФОТО. Горячая красотка бросила звезду Реала в самый сложный период
Instagram. Бруна Ротта

Родриго стал одной из главных фигур этого лета – и не только из-за футбола.

Его будущее в «Реале» под вопросом, а теперь появились и новости о личной жизни: по сообщениям СМИ, он расстался со своей девушкой Бруной Ротта. Издание Social1 сообщает, что после слухов о кризисе пара разорвала отношения на выходных, и оба уже отписались друг от друга в Instagram.

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Новость стала неожиданной, ведь пара не демонстрировала никаких проблем. Причины расставания неизвестны. Родриго уже вернулся к тренировкам в «Реале», но клуб больше не видит его частью своего проекта — Хаби Алонсо не рассчитывает на него, и трансфер может состояться уже в ближайшее время.

Личные трудности лишь усугубили общую кризисную ситуацію в жизни Родриго. Бруна поддерживала его в тяжелый период, и сейчас разрыв может оказаться особенно болезненным. Футболист оказался на грани ухода из клуба и вынужден решать сразу несколько серьёзных вопросов — и в карьере, и в личной жизни.

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фото lifestyle девушки Реал Мадрид Родриго Гоес
Максим Лапченко Источник: DefensaCentral
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