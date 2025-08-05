КАБАЕВ: «Защитники играли грязно. Эта наглость Пафоса сыграла им в плюс»

Вингер «Динамо» Владислав Кабаев прокомментировал в эфире FootballHub поражение в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против кипрского «Пафоса» (0:1).

– «Динамо» не очень хорошо начало матч. Сложилось впечатление, что было слишком много уважения к сопернику, и из-за этого – недостаточно агрессии…

– Возможно, начали не так, как хотели. Но нужно понимать, что мы играем против квалифицированных футболистов, а не против какой-то дворовой команды. Да, не удался старт, но потом были и моменты, и полумоменты, были хорошие удары, выходы из обороны в атаку. Конечно, нам не хватило гола, да и пропустили после стандарта у чужих ворот быструю контратаку.

Тяжело сейчас говорить на эмоциях, будем еще разбирать эту игру. Но по своим ощущениям скажу, что мы выходим на поле – не всегда, но бывает – какие-то недостаточно злые. Сегодня футболисты «Пафоса» и блокировали больше, и судья давал играть. Нам нужно больше работать над своими эмоциями, быть хитрее, более неприятными для соперника.

– Что вас больше всего удивило в сопернике?

– Не сказал бы, что что-то удивило. Мы смотрели их матчи с «Маккаби», так что знали, что у них быстрые фланги, что защитники играют грязно. Я на себе это почувствовал. На самом деле, было мало конструктивного футбола, было больше борьбы и сумбура, и в этом мы уступили сопернику, если уж проиграли эту игру. Вот эта наглость со стороны футболистов «Пафоса» сыграла им в плюс, а нам – в минус. Сейчас, честно говоря, я очень злой, потому что в такие моменты хочется быть крепче, здоровее, хитрее, чтобы все давалось намного легче.

– Какими вы видите шансы в ответном матче?

– Мы спортсмены и выходим на каждый матч с задачей побеждать. Счет всего лишь 0:1, и ничего страшного в этом нет. У нас было много моментов, мы могли забивать, поэтому будет веселая игра, надеюсь, качественнее с нашей стороны. Есть над чем работать. Конечно, 0:1 – это неприятно. Но это сегодня. Завтра уже все забывается, впереди игра в чемпионате, после которой, надеюсь, с позитивными эмоциями поедем к ним в гости.

– На Кипре жаркая температура – столбики термометров поднимаются до отметки в 34 градуса. Это может стать проблемой?

– Мы играем на зеленом поле, и мяч круглый. Возможно, жара сыграет какую-то роль, а может и нет. Не хочу сейчас говорить о каких-то внешних факторах, а нужно смотреть на себя. Немного самокритично нужно относиться к себе, и всё будет зависеть от нас, а не от погоды, поля или чего-то еще.