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  4. Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Португалия
06 августа 2025, 23:16 |
2172
0

Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион

«Галатасарай» рассматривает трансфер украинца

06 августа 2025, 23:16 |
2172
0
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин может покинуть «Бенфику» уже этим летом.

По информации источника, трансфер Анатолия серьезно рассматривает чемпион Турции «Галатасарай». Генеральный директор клуба Абдулла Кавукджу лично заинтересован в трансфере украинца.

«Галатасарай» активно ищет вратаря, который должен заменить легенду клуба Фернандо Муслеру. Турков также связывали и с Андреем Луниным.

В этом сезоне Трубин провел 51 матч, пропустил 54 гола и 21 раз отыграл на ноль. Ранее появилась информация, что украинский вратарь Анатолий Трубин выставлен на трансфер.

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Анатолий Трубин Бенфика Галатасарай трансферы
Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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