Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин может покинуть «Бенфику» уже этим летом.

По информации источника, трансфер Анатолия серьезно рассматривает чемпион Турции «Галатасарай». Генеральный директор клуба Абдулла Кавукджу лично заинтересован в трансфере украинца.

«Галатасарай» активно ищет вратаря, который должен заменить легенду клуба Фернандо Муслеру. Турков также связывали и с Андреем Луниным.

В этом сезоне Трубин провел 51 матч, пропустил 54 гола и 21 раз отыграл на ноль. Ранее появилась информация, что украинский вратарь Анатолий Трубин выставлен на трансфер.