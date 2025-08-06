Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
«Галатасарай» рассматривает трансфер украинца
Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин может покинуть «Бенфику» уже этим летом.
По информации источника, трансфер Анатолия серьезно рассматривает чемпион Турции «Галатасарай». Генеральный директор клуба Абдулла Кавукджу лично заинтересован в трансфере украинца.
«Галатасарай» активно ищет вратаря, который должен заменить легенду клуба Фернандо Муслеру. Турков также связывали и с Андреем Луниным.
В этом сезоне Трубин провел 51 матч, пропустил 54 гола и 21 раз отыграл на ноль. Ранее появилась информация, что украинский вратарь Анатолий Трубин выставлен на трансфер.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джозеф Паркер хочет своего шанса
Бывший футболист сменит Дидье Дешама на должности главного тренера сборной Франции