19-летний талант Шахтера рассказал, где и когда хотел бы завершить карьеру

19-летний центрфорвард «Шахтера» Кауан Элиас, пообщавшись с бразильскими журналистами, рассказал, каким видит свое завершение карьеры, а также где и в каком возрасте он хотел бы повесить бутсы на гвоздь.

«У меня нет цели, но после 35 лет я хочу вернуться в Бразилию. Завершить там карьеру. Может быть, в 38 или 40 лет. Я хочу играть здесь на высоком уровне, как Тиаго Силва. Я очень хочу вернуться туда (во «Флуминенсе»). Мы не знаем, что нас ждет в будущем, но если появится такая возможность, мы будем готовы к этому», – заявил Элиас.

Кауан Элиас был подписан «Шахтером» из «Флуминенсе» за 17 миллионов евро в феврале нынешнего года. С тех пор форвард сыграл 14 официальных поединков за «горняков» и отличился в них 4 забитыми мячами.