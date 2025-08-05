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  4. 19-летний талант Шахтера рассказал, где и когда хотел бы завершить карьеру
Украина. Премьер лига
05 августа 2025, 23:27 |
616
0

19-летний талант Шахтера рассказал, где и когда хотел бы завершить карьеру

Кауан Элиас уже задумывается о том, что будет через 20 лет…

05 августа 2025, 23:27 |
616
0
19-летний талант Шахтера рассказал, где и когда хотел бы завершить карьеру
shakhtar.com

19-летний центрфорвард «Шахтера» Кауан Элиас, пообщавшись с бразильскими журналистами, рассказал, каким видит свое завершение карьеры, а также где и в каком возрасте он хотел бы повесить бутсы на гвоздь.

«У меня нет цели, но после 35 лет я хочу вернуться в Бразилию. Завершить там карьеру. Может быть, в 38 или 40 лет. Я хочу играть здесь на высоком уровне, как Тиаго Силва. Я очень хочу вернуться туда (во «Флуминенсе»). Мы не знаем, что нас ждет в будущем, но если появится такая возможность, мы будем готовы к этому», – заявил Элиас.

Кауан Элиас был подписан «Шахтером» из «Флуминенсе» за 17 миллионов евро в феврале нынешнего года. С тех пор форвард сыграл 14 официальных поединков за «горняков» и отличился в них 4 забитыми мячами.

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Кауан Элиас Шахтер Донецк завершение карьеры Флуминенсе
Алексей Сливченко Источник: Lance
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