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  4. ВИДЕО. Динамо пропустило гол от Пафоса на 84-й минуте
Лига чемпионов
05 августа 2025, 22:49 | Обновлено 05 августа 2025, 22:52
1563
6

ВИДЕО. Динамо пропустило гол от Пафоса на 84-й минуте

Забитым мячом отличился бразилец Андерсон Оливейра Силва

05 августа 2025, 22:49 | Обновлено 05 августа 2025, 22:52
1563
6
ВИДЕО. Динамо пропустило гол от Пафоса на 84-й минуте
ФК Динамо

Киевское Динамо продолжает выступление в квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

5 августа в 21:00 в польском Люблине встречаются Динамо Киев и Пафос из Кипра

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Ответная игра запланирована на 12 августа в Лимасоле.

Динамо пропустило гол от Пафоса на 84-й минуте. Забитым мячом отличился бразилец Андерсон Оливейра Силва.

ГОЛ! 0:1. Андерсон Оливейра Силва, 84 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 6
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Xzibit11
С такой игрой в ЧУ пусть играют, более чем достаточно, мёртвые
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+5
Alehandro
Дубінчака прибрали, як шмаркливого школяра
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+3
Iigor6583
Дубінчак дно донне, як вся команда з фізруком. Їм грати на першість водокачки колгоспу "червоне дишло", а не в єврокубках. ПОЗОРНЕ ГАНЬБИЩЕ....!!!!!!! Гнати цю непотріб в три шиї !!!!!
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0
DaVinci
Добре, що не дивився цей антифутбол)
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0
Ap Kats
Сурок, програв всі гроші в казино, а тренера та гравців купити вже немає за що. Перелякані грізними кіпріптами Попов з Михавком не можуть влучити по м'ячу. "Команда"  мандражирувала разом з тренером. Канату як завжди потрібно 4 моменти для гола, а їх навіть кіпріоти не дають. Обробка м'яча в 4 дотики в ЛЧ не проходить. Сльози
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0
Arera
Ещё и на Кипре парочку тройку пропустит. Пафос сильней динама.
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-2
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