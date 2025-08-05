Лига чемпионов05 августа 2025, 22:49 | Обновлено 05 августа 2025, 22:52
1563
6
ВИДЕО. Динамо пропустило гол от Пафоса на 84-й минуте
Забитым мячом отличился бразилец Андерсон Оливейра Силва
05 августа 2025, 22:49 | Обновлено 05 августа 2025, 22:52
1563
6
Киевское Динамо продолжает выступление в квалификации Лиги чемпионов 2025/26.
5 августа в 21:00 в польском Люблине встречаются Динамо Киев и Пафос из Кипра
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Ответная игра запланирована на 12 августа в Лимасоле.
Динамо пропустило гол от Пафоса на 84-й минуте. Забитым мячом отличился бразилец Андерсон Оливейра Силва.
ГОЛ! 0:1. Андерсон Оливейра Силва, 84 мин
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Комментарии 6
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С такой игрой в ЧУ пусть играют, более чем достаточно, мёртвые
Дубінчака прибрали, як шмаркливого школяра
Дубінчак дно донне, як вся команда з фізруком. Їм грати на першість водокачки колгоспу "червоне дишло", а не в єврокубках. ПОЗОРНЕ ГАНЬБИЩЕ....!!!!!!! Гнати цю непотріб в три шиї !!!!!
Добре, що не дивився цей антифутбол)
Сурок, програв всі гроші в казино, а тренера та гравців купити вже немає за що. Перелякані грізними кіпріптами Попов з Михавком не можуть влучити по м'ячу. "Команда" мандражирувала разом з тренером. Канату як завжди потрібно 4 моменти для гола, а їх навіть кіпріоти не дають. Обробка м'яча в 4 дотики в ЛЧ не проходить. Сльози
Ещё и на Кипре парочку тройку пропустит. Пафос сильней динама.
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