ВИДЕО. Динамо пропустило гол от Пафоса на 84-й минуте

Киевское Динамо продолжает выступление в квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

5 августа в 21:00 в польском Люблине встречаются Динамо Киев и Пафос из Кипра

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Ответная игра запланирована на 12 августа в Лимасоле.

Динамо пропустило гол от Пафоса на 84-й минуте. Забитым мячом отличился бразилец Андерсон Оливейра Силва.

ГОЛ! 0:1. Андерсон Оливейра Силва, 84 мин