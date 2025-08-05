Клубы АПЛ возглавили рейтинг расходов в летнее трансферное окно 2025 года
Семь из десяти команд в рейтинге представляют Премьер-лигу
Известный портал Transfermarkt поделился списком лидеров нынешнего трансферного окна по расходам. Интересно, что семь из десяти клубов в рейтинге являются представителями АПЛ.
На самой вершине расположился «Ливерпуль», который на пятерых игроков потратил 294 млн евро.
Из клубов Премьер-лиги в список вошли: «Челси» (второе место: 280 млн), «Арсенал» (третье место: 224 млн), «Манчестер Сити» (четвертое место: 177 млн), «Манчестер Юнайтед» (шестое место: 153 млн), «Тоттенхэм» (восьмое место: 146 млн) и новичок английской лиги – «Сандерленд» (девятое место: 141 млн).
Исключениями стали «Реал» (пятое место: 168 млн), «Атлетико» (седьмое место: 153 млн) и «Ювентус» (десятое место: 119 млн), которые являются представителями испанского и итальянского чемпионатов.
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